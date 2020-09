Marvel's Avengers: provata la versione finale su PS4 Pro (single e multiplayer)

Comprendiamo perfettamente l'alone di scetticismo che circonda Marvel's Avengers . Il gioco è stato comunicato malissimo per troppi mesi. Crystal Dynamics e Square Enix hanno cominciato a spiegarcelo meglio negli ultimi tempi tramite le War Table e le settimane di beta, e solo allora abbiamo capito che il nuovo titolo incentrato sugli eroi più potenti della Terra sarebbe stato un Game As A Service. Considerando l'andazzo di questo genere negli ultimi anni, è normale che la notizia possa aver sollevato più preoccupazione che entusiasmo, e questo nonostante le promesse di aggiornamenti costanti e completamente gratuiti. Per questo motivo ci siamo avvicinati prima alla beta e poi al codice della versione finale con cautela, ansiosi di scoprire la vera caratura di un progetto ambizioso, cresciuto tra mille complicazioni in un momento assai difficile per l'industria e la community. Ecco le nostre impressioni dopo le prime ore di gioco di Marvel's Avengers in single e multiplayer.

La campagna single player al 50%

Se c'è una cosa che accomuna la maggior parte dei GAAS in commercio è la qualità incostante delle campagne single player. La storia spesso si è rivelata soltanto un mero pretesto per giustificare un insieme di missioni in singolo e multigiocatore: titoli come Destiny o The Division sono spesso partiti da premesse esplosive, per poi esaurirsi nel giro di pochissime ore tra personaggi superficiali e dialoghi scontati.

Dobbiamo ammettere che temevamo fosse così anche Marvel's Avengers, e invece ci siamo ritrovati a giocare una campagna single player che, almeno fino al 50% di completamento raggiunto, ci ha coinvolto tantissimo e divertito anche di più. Abbiamo finalmente potuto giocare anche i minuti che precedono il famoso scontro sul Golden Gate che abbiamo visto nei trailer e testato in beta: l'avventura inizia infatti con una giovanissima Kamala Khan che arriva a una grande festa come finalista per un concorso di fan fiction.

L'entusiasmo della piccola è palpabile e ricalca meravigliosamente l'eroina a fumetti creata da Sana Amanat e G. Willow Wilson. Gli sceneggiatori scrivono la storia e i dialoghi con una sensibilità che si percepisce già nei primi scambi tra Kamala e suo padre, riconfermata nei minuti immediatamente successivi dagli incontri con gli Avengers, personaggi che finalmente siamo riusciti a delineare meglio, scavalcando tutti i preconcetti sui loro design "quasi cinematografici ma non troppo".

La sceneggiatura li umanizza e instaura immediatamente un legame tra Kamala, che rappresenta i giocatori, e gli eroi che da lì a breve subiranno un enorme smacco: come probabilmente saprete già, la storia comincia con la catastrofica esplosione dell'Helicarrier in cui sembrerebbe lasciarci le penne proprio Captain America. Come se ciò non bastasse, l'onda d'urto alimentata dal potere dei misteriosi cristalli terrigeni trasforma molti umani, seminando il caos. Incolpati per il disastro, gli Avengers si sciolgono e al loro posto si instaura il regime dell'AIM, una società che mira a tenere sotto controllo i cosiddetti Inumani.

Cinque anni dopo, Kamala - che ha acquisito i suoi super poteri nel fatidico A-Day - scopre che quanto accaduto non è stato un semplice incidente, e si mette sulle tracce della resistenza formata dai sostenitori degli Avengers e quel poco che resta dello SHIELD. È il momento in cui la storia comincia per davvero, calandoci nei panni di un'eroina che non è solo ansiosa di riscattare l'onore dei suoi idoli, ma anche di scoprire la portata dei suoi poteri. La campagna serve dunque a riunire gli Avengers attraverso una sequenza di missioni specifiche, un unico filone narrativo ricco di cinematiche scritte ottimamente che fanno da collante tra i vari stage, caratterizzando meglio i protagonisti. Stiamo apprezzando soprattutto la qualità delle interazioni, che non lasciano nulla al caso: è divertente assistere ai battibecchi tra Bruce Banner e Tony Stark in cui si infila a forza Kamala che, nonostante tutti i suoi buoni propositi e il suo coraggio, resta un'adolescente alle prese con un pericolo mortale e un team di supereroi più divisi che uniti.

La campagna, insomma, ha un gran cuore, e nel giro di poche missioni ci siamo abituati a questo universo parallelo, complice anche un buon doppiaggio in italiano e la regia sopra le righe. Il ritmo è serrato, anche perché sotto il profilo del gameplay ci siamo trovati di fronte a una struttura estremamente lineare. Eccezion fatta per alcune missioni in cui la mappa si apre maggiormente e lascia spazio a un minimo di esplorazione, molti stage appaiono come dei corridoi mascherati, in cui è necessario seguire la rotta prefissata, saltando magari da una piattaforma all'altra con una precisione che non concede margine di errore. Se questo da una parte può risultare fastidioso agli amanti degli open world, dall'altra ha consentito a Crystal Dynamics di imbastire setpiece estremamente spettacolari, fatti di fughe rocambolesche, QTE all'occorrenza e scenette d'intermezzo che si intrufolano nell'azione, legando meglio la narrativa col gameplay. Finora, insomma, ci sentiamo di promuovere la campagna e speriamo di arrivare al finale ugualmente compiaciuti.