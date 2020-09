Fall Guys, le skin più amate dai giocatori: c’è anche il piccione

L'estate 2020, tra le altre cose, verrà sicuramente ricordata anche per il lancio su PC e PlayStation 4 di Fall Guys: Ultimate Knockout: il buffo e divertentissimo gioco di Mediatonic continua a tenere incollati allo schermo vecchi e nuovi giocatori. A proposito, vi siete mai chiesti quali siano le skin più amate?

All'inizio Fall Guys: Ultimate Knockout poteva vantare appena una manciata di costumi, ma poi (poco a poco) sono aumentati di numero. La curiosità dei fan è cresciuta a tal punto da chiedere agli sviluppatori quali siano state le skin più amate nella prima settimana di vita del gioco, statistiche facilmente accessibili ai creatori di Fall Guys. E dunque possiamo fornirvi la risposta: c'è anche il piccione, come forse avrete già immaginato.

Sembra che la skin più utilizzata in assoluto su Fall Guys, almeno inizialmente, sia stata quella del lupo: c'è anche un motivo ben preciso. Mediatonic la regalò in occasione del lancio del titolo, e dunque tutti i nuovi arrivati l'avevano a disposizione nell'armadietto. Impossibile non sceglierla per personalizzare la propria caramella di gomma: praticamente non c'era altro.

Ma poi il Pass Battaglia ha offerto anche altre ricompense, costumi inclusi: ecco allora che la seconda skin preferita dai giocatori è stata quella del piccione grigio. Nell'ultima settimana questi equilibri sono cambiati nuovamente: ad oggi, 2 settembre 2020, la skin più apprezzata di sempre è il piccione, mentre la seconda è l'hot dog (anche quest'ultimo disponibile nel pass battaglia della Stagione 1 di Fall Guys).

Quali sono le vostre skin preferite di Fall Guys: Ultimate Knockout? Ricordate che piccione, hot dog, e molti altri costumi sono disponibili gratuitamente all'interno del pass della stagione 1, e lo resteranno dunque fino all'inizio di ottobre 2020, quando avrà inizio la Stagione 2. Correte a sbloccarli: basta giocare!