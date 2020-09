Hello Games, il team di No Man's Sky, lavora a un nuovo gioco enorme e ambizioso

Hello Games, il team autore del celebre No Man's Sky, lavora a un nuovo gioco che Sean Murray ha definito enorme e ambizioso. Di cosa si tratta?

Il managing director dello studio inglese non si è sbilanciato sulla natura del loro prossimo progetto, ma è chiaro che dopo il piccolo e delicato The Last Campfire gli sviluppatori di Hello Games sono pronti ad accettare una nuova sfida.

Come del resto è stata una sfida quella di No Man's Sky, un gioco presentato in maniera controversa e proprio per questo penalizzato dall'incapacità di concretizzare tale visione fin dal lancio, ma migliorato e arricchito in maniera sostanziale nel corso del tempo.

"Se tornassi indietro, sarebbe comunque difficile scegliere il percorso giusto per No Man's Sky", ha ammesso Murray. Tuttavia non per questo il loro prossimo titolo verrà pubblicato di sorpresa, saltando a pie' pari l'inevitabile build-up promozionale.

"Abbiamo destato l'interesse di tantissime persone, molte delle quali non avrebbero saputo dell'esistenza di No Man's Sky, diversamente. Se lo avessimo lanciato in maniera stealth, alcuni dei più grandi fan del gioco magari non ne avrebbero neanche sentito parlare."