Captain Tsubasa: Rise of New Champions per Switch in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone uno sconto del 14% su Captain Tsubasa: Rise of New Champions per Nintendo Switch, ora disponibile a 29,99€ invece di 34,98€. Potete acquistare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di un'ottima occasione per i fan dell'anime e dei giochi arcade di calcio, considerando che il titolo, pur non essendo recentissimo, resta ancora uno dei più divertenti e fedeli adattamenti della celebre serie animata. La versione fisica venduta da Amazon include i vantaggi classici come spedizione veloce e reso gratuito.