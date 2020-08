Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la recensione

Su queste pagine ci siamo più volte ritrovati a parlare di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'anime game che ha come protagonisti Tsubasa Ozora e compagni e che vuole essere a tutti gli effetti un rilancio del franchise anche a livello videoludico, dopo la rinfrescata che ha avuto nel 2018 l'anime. Sarà riuscito il titolo Tamsoft, pubblicato da Bandai Namco, nel suo intento? Moltissimi fan di Holly e Benji se lo stanno chiedendo oramai da tempo, fin dall'annuncio, e noi ve lo raccontiamo nella recensione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions .

Il ritorno di Cpatain Tsubasa

Già dalla primissima prova del titolo, ormai nel lontano gennaio, l'impressione fu quella di un prodotto ricco di amore per il brand e per i fan, in bilico tra successo e insuccesso. Rendere ludicamente godibile un'opera come Captain Tsubasa, senza fare clamorosi scivoloni, è un'impresa titanica, non solo per la natura dell'opera stessa (che a differenza di Inazuma Eleven si prende più sul serio), ma anche perché le esigenze del pubblico attuale sono decisamente diverse rispetto a quelle dei videogiocatori di fine anni '90.

Partendo da questa premessa dunque, ci togliamo subito il sassolino dalla ciabatta (visto il periodo estivo): Captain Tsubasa: Rise of New Champions non adempie appieno al suo obiettivo, anzi spesso e volentieri inciampa sul pallone, facendoselo rubare dalle imperfezioni e guardandolo rotolare in rete a causa di problemi non da poco. Il titolo comunque ha degli ottimi spunti, delle idee interessanti che rimangono però lì, lasciate a vagare nell'area di rigore senza che vi sia un attaccante a spingerle in porta.

Il primo punto cruciale riguardo al titolo Tamsoft è il gameplay. Ludicamente parlando Rise of New Champions è divertente: vedere i propri beniamini eseguire certe tecniche o concludere un'azione degna dell'anime è soddisfacente, molto soddisfacente. Il problema è il "come" si arriva a creare queste situazioni di gioia incontenibile. Il gioco propone complesso di meccaniche un po' legnoso e per lo più casuale nelle dinamiche, che necessita un po' di tempo per essere assimilato. La mappatura dei comandi (simile a quanto avviene nei calcistici simulativi) è classica e differisce solamente nella pressione prolungata dei tasti di passaggio filtrante, cross e tiro per l'attivazione delle tecniche speciali ad essi abbinati e nell'utilizzo dei tasti R1 e R2 per le tecniche di dribling in attacco e contrasto in difesa.

Tutto ciò va inserito in quello che è un vero e proprio sistema di "carta, sasso e forbice" da anime game d'azione, quasi da beat'em up. L'abilità del giocatore risiede nel comprendere quando l'avversario eseguirà quale azione e rispondere con la giusta contromossa. Il tutto va effettuato in pochissimi decimi di secondo e la chiave di volta risiede nell'imparare le animazioni. Il problema in questo caso è che spesso e volentieri sarà il caso e la fortuna a decidere l'esito di tali scontri e se vi capita la sfortuna di subire tanti dribbling, il campo per gli avversari diventerà completamente libero.