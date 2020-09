FIFA 21: quando esce la demo? Da quando si può giocare?

FIFA 21 sta per arrivare su Xbox One, PS4, Switch e PC. Tutto sembra già essere pronto, ma in realtà mancano ancora due passaggi fondamentali prima della pubblicazione. In altre parole non sappiamo ancora quando sarà pubblicata l'attesa demo e quando si potrà cominciare a giocare attraverso i vari programmi di Early Access. Andiamo a fare chiarezza.

Da diverso tempo sappiamo che FIFA 21 sarà pubblicato per le attuali console e PC il 9 ottobre 2020. Potrete trovare tutte le informazioni che vi servono nel nostro provato in versione PS4. Nonostante Konami abbia deciso di tenere PES fermo ai box per un anno (qui la nostra recensione di PES 2021, EA Sports ha deciso di continuare ad evolvere il suo gioco, nell'attesa che le versioni per PS5 e Xbox Series X gli facciano fare un ulteriore salto di qualità.

Se tutto andrà come previsto, la demo di FIFA 21 dovrebbe arrivare venerdì 25 settembre 2020, verso le 16. Questa data è stata ricavata osservando quanto fatto da EA Sports negli anni passati. Il tutto rapportato alla data di lancio attuale.

Sempre secondo i ben informati le squadre che verranno proposte da EA nella demo di FIFA 21 saranno le seguenti: Inter, Milan, Real Madrid, PSG, Liverpool e Manchester City.

Per quanto riguarda l'Early Access, ci sono diverse variabili di cui tenere conto. Per esempio i membri EA Access potranno cominciare a giocare a partire dal 1 ottobre 2020. EA Access è un programma in abbonamento disponibile su Xbox One e PS4 (su PC si chiama Origin Access, ma offre le stesse opportunità) che consente di accedere al catalogo di giochi di EA. Ma offre anche la possibilità di giocare per 10 ore in totale a giochi come FIFA e Madden prima della loro uscita.

Le persone che hanno prenotato il gioco, invece, potranno avviare FIFA 21 a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero tre giorni in anticipo rispetto al lancio ufficiale. Questa volta, però, senza limitazioni.

Ricordiamo che FIFA 21 offrirà un upgrade gratuito verso le edizioni per PS5 e Xbox Series X e S, nonostante poi non sarà possibile giocare in cross-play.

Lo comprerete?