A Monster's Expedition, la recensione

Il puzzle game è forse uno tra i generi maggiormente coperti su Apple Arcade, ma non è facile trovare, come vediamo invece in questa recensione di A Monster's Expedition, un perfetto connubio tra stile, leggero umorismo intelligente, atmosfera e ottima meccanica da rompicapo. Qualcosa di molto simile l'avevamo vista già in A good snowman is hard to build, e non è un caso, visto che proviene proprio dallo stesso team di sviluppo, ma in questo gioco a un buon meccanismo di puzzle si associa anche un contorno particolarmente godibile, che pur rimanendo marginale rispetto al gameplay stimola l'esplorazione e spinge ad andare avanti di isola in isola. Anche qui il protagonista è un goffo mostro dall'aria piuttosto trasognata e intellettuale, che invece di costruire pupazzi di neve si dedica all'osservazione di reperti archeologici legati all'antica civiltà umana, ormai finita e perduta da molti secoli. Non c'è una vera narrazione, ma viaggiando da un'isola all'altra il mostro può ritrovare iscrizioni e oggetti in esposizione come all'interno di un museo all'aria aperta, che illustrano le caratteristiche tipiche della curiosa civiltà umana.





Questo bizzarro punto di vista apre la strada a numerose battute brillanti sulla quotidianità, le abitudini e la cultura popolare dell'umanità, con una particolare inclinazione verso il sarcasmo per la società britannica. La ricostruzione che la nuova civiltà di mostri ha fatto delle antiche vestigia umane, o meglio della terra che loro chiamano "Englandland", è infatti spesso distorta in maniera comica, prendendo perfettamente in giro molti aspetti della nostra realtà e risultando dunque in una parodia azzeccata e molto brillante. Tutto questo è solo un contorno al rompicapo che è alla base del gameplay, ma funziona bene come motore per l'esplorazione degli ambienti, anche perché il gioco si basa su un'ampia mappa non lineare che può essere esplorata in varie direzioni e scoprire tutte le isole diventa in questo modo un gioco nel gioco. A rafforzare l'immersione in questo strano mondo c'è poi lo stesso stile rilassato e malinconico che avevamo apprezzato già nel gioco precedente di Draknek, che qui viene esaltato anche da un miglioramento generale della grafica con aggiunta di dettagli ed effetti.