Xbox Series S, il prezzo è stato tagliato in Giappone da Microsoft

Microsoft ha annunciato di aver tagliato il prezzo di Xbox Series S in Giappone. Il taglio di 28 dollari servirà per allineare meglio il costo della console low-cost di Microsoft col quello degli altri paesi del mondo, ma soprattutto per marcare le differenze con PS5 Digital Edition.

Inizialmente, infatti, Microsoft aveva annunciato che Xbox Series S sarebbe dovuto costare 32.980 Yen, ovvero circa 313 dollari, più tasse. Adesso, invece, Xbox Series S costerà 29.980 yen più tasse, ovvero circa 284 dollari. In altre parole un prezzo decisamente più simile a quello che la console ha negli altri paesi del mondo.

Non è stata data nessuna giustificazione ufficiale per il cambio di prezzo, ma c'è da dire che quello originale era una sorta di anomalia. Xbox Series X, infatti, costa 49.980 Yen (474 dollari) più tasse, un prezzo decisamente in linea con i 499 dollari coi quali è possibile comprare la console sul mercato americano. Per questo non si capiva come mai Series S dovesse costare di più rispetto agli altri paesi.

Alcuni pensano che questa mossa sia stata dettata dalla volontà di voler marcare ancora di più la differenza di prezzo rispetto la versione Digital di PS5, presentata sul mercato a 39,980 Yen. Adesso, infatti, ci sono 10mila Yen esatti di differenza tra le due macchine. PS5, invece, costa esattamente come Xbox Series X, ovvero 49,980 Yen.

Una mossa che dimostra come Microsoft voglia provare ad aggredire anche un mercato storicamente ostico come quello giapponese. Basterà?