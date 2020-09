Nvidia conferma che le GeForce RTX 3090 è solo il 10-15% più veloci delle 3080 in 4K

Nvidia ha conferma che le GeForce RTX 3090, la più potente tra le nuove GPU in arrivo sul mercato in queste settimane, saranno "solo" il 10-15% più veloci delle RTX 3080. Perlomeno per quanto riguarda il gaming in 4K.

All'interno dell'ultimo post pubblicato sul suo blog, NVIDIA ha confermato che le nuove RTX 3090, definite anche Big Ferocius GPU, ottengono un miglioramento del 10-50% sui giochi in 4K.

Delle prestazioni sorprendentemente basse, soprattutto considerando l'eccezionale potenza che queste schede sono capaci di generare, oltre che del costo proibitivo col quale arriveranno sul mercato. Nvidia giustifica questi risultati col fatto che le RTX 3090 sono pensate per le risoluzioni ultra-high, come gli 8k, oltre che per utilizzi professionali.

Le RTX 3090, infatti, sono state presentate come le eredi delle Titan, ovvero quelle schede pensate per gli utenti che usano il PC per compiti proibitivi come montaggio video professionale o calcoli scientifici.

Mentre sul gaming in 4K i risultati sono tra i 10 e il 15%, infatti, i benchmark sintetici mostrano un miglioramento del 50% sulle Titan in applicazioni come Luxmark, Blender, V-ray e Red Shift.

Cosa ne pensate di questi risultati? Vi aspettavate di più?