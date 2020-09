The Witcher serie Netflix, la Stagione 2 ha appena perso un Witcher

La Stagione 2 della serie Netflix di The Witcher ha appena perso un Witcher. L'attore Thue Rasmussen, che avrebbe dovuto vestire i panni di Eskel, ha infatti annunciato nella giornata di ieri che non interpreterà più il personaggio, a causa di problemi di pianificazione dovuti alla pandemia di COVID-19. Sostanzialmente pare che il nuovo calendario delle riprese vada a sovrapporsi con un altro suo lavoro, cui ha dato la priorità.

Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il suo addio, ma Rasmussen è stato chiarissimo in merito nel suo comunicato ufficiale: "Purtroppo, a causa della riprogrammazione dovuta al Covid-19, non interpreterò più Eskel in The Witcher. È straziante, ovviamente, ma sono comunque felice e grato per i giorni che ho passato sul set all'inizio di quest'anno. Tutti erano coinvolti e appassionati del progetto ed è stata un'esperienza davvero stimolante."

Detto questo, Rasmussen si è congedato augurando ogni bene alla produzione e dicendosi sicuro che la Stagione 2 di The Witcher sarà un successo come lo è stato la Stagione 1.

Da quel che si conosce della Stagione 2, Eskel avrà un'importanza relativa nella storia, quindi sostituire Rasmussen e rigirare alcune scene non dovrebbe essere un problema insormontabile.