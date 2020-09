Pokémon Café Mix: uno Snorlax affamato metterà alla prova le nostre amicizie

Uno Snorlax affamato sta per arrivare in Pokémon Café Mix e farlo felice metterà duramente alla prova le nostre amicizie. Per poterlo servire, infatti, avremo bisogno dell'aiuto di qualche amico. Si tratta, infatti, del primo evento cooperativo del gioco mobile (e Switch) dedicato ai pokémon.

La nuova modalità permette di formare una squadra composta da un massimo di 30 persone. Insieme con le altre persone si potrà affrontare degli impegnativi eventi di squadra che metteranno a dura prova le capacità di tutti. Nel primo evento, infatti, arriverà un enorme Snorlax e non sarà semplice convincerlo ad unirsi al nostro staff.

Potremo creare una squadra al costo di 300 Ghiande dorate. Quando creeremo una squadra, ne saremo il capitano. Potremo formarla con gli amici, oppure con perfetti sconosciuti: l'importante sarà avere un obiettivo in comune da raggiungere. Collaborando con i membri della squadra dal 24 settembre all'8 ottobre 2020, potremo aumentare il livello di soddisfazione di Snorlax servendogli piatti gustosi e convincendolo a unirsi al nostro staff. Le abilità Café di Snorlax possono eliminare i tasselli Pokémon e gli elementi puzzle che si trovano al di sotto, perciò possono rivelarsi particolarmente utili quando occorre risolvere dei puzzle complessi. Questo evento avrà luogo per un periodo limitato, ma in futuro arriveranno altri eventi di squadra.

Per festeggiare l'aggiornamento di Pokémon Café Mix, i giocatori che formano una nuova squadra potranno ottenere un bonus per un periodo di tempo limitato: per ciascun membro che si unisce alla squadra, riceveremo 300 Ghiande dorate (fino a un massimo di 10.000 Ghiande dorate). Inoltre, nel negozio è presente uno speciale set supporto squadra che può essere acquistato con valuta reale e che contiene Pikachu Snorlaxmania. Questo Pikachu indossa una particolare divisa ispirata a Snorlax.