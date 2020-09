TikTok, ByteDance porta Trump in tribunale per evitare il ban del 27 settembre

Ogni volta che la guerra tra TikTok e il Presidente Trump sembra giungere ad un accordo, salta fuori un nuovo elemento che rimescola tutte le carte in tavola. E così i due finiscono in tribunale proprio all'ultimo momento, con il destino dell'app negli Stati Uniti che torna ad essere incerto.



Cos'è successo questa volta? Presto detto: ByteDance ha deciso di portare Trump in tribunale, così da evitare il ban del 27 settembre 2020. Lo scopo dell'azione giudiziaria è soltanto questo: Trump ha imposto una scadenza molto ravvicinata, e pare che solo un ricorso al tribunale possa evitarla. L'ordine esecutivo di Trump, secondo ByteDance, violerebbe il diritto al giusto processo e alla libertà di parola.



Prima di quest'ultima presa di posizione da parte di TikTok, l'accordo tra ByteDance e Trump sembrava ormai definitivo: negli Stati Uniti la società sarebbe stata acquisita da Oracle e Walmart, che ne avrebbero gestito la distribuzione sul suolo statunitense. Va detto che la Cina si è da subito opposta a questo scenario: forse è il motivo per cui Trump sembra più che mai determinato a riconfermare il ban del 27 settembre 2020.



Attualmente è davvero impossibile provare a prevedere cosa accadrà: se TikTok non accetterà l'acquisizione, questa volta il ban sarà definitivo; tuttavia neppure ByteDance vuole rinunciare al mercato americano, e un'acquisizione in loco potrebbe rappresentare un buon compromesso (economicamente parlando). Vi terremo aggiornati: intanto sapete che Xbox ha deciso di aprire il canale ufficiale TikTok?