Rocket League free-to-play sorpassa il milione di giocatori contemporanei

Grazie al passaggio alla formula free-to-play, Rocket League sorpassa il formidabile traguardo del milione di giocatori contemporanei su tutte le piattaforme per la prima volta nella sua storia. Grazie al nuovo modello economico il divertente gioco di Psyonix Studios sta vivendo una seconda giovinezza, portando un numero impressionante di giocatori sui server di Epic Games.

Mai prima d'ora, infatti, il gioco aveva raggiunto questi traguardi, neppure quando era stato dato gratuitamente al lancio attraverso il servizio PS Plus. Evidentemente, però, il gioco non aveva esaurito la sua carica, ma era "solo" zavorrato da un modello economico che non si adattava più alla sua proposta ludica.

Certo, il fatto che Epic Games paghi persino per farlo scaricare dal suo store aiuta sicuramente ad avere successo e i prossimi eventi in combinazione con Fortnite potrebbero persino spingere ancora più in alto le quotazioni del gioco.

Fatto sta che non c'è mai stato un momento migliore per giocare a Rocket League: dopo qualche problema sui server dovuto all'alto traffico, adesso tutto sembra funzionare nella maniera migliore e sarà possibile trovare letteralmente milioni di giocatori da sfidare.

Voi siete tornati nell'arena?