Fortnite: usando un veicolo, salta attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco

Usando un veicolo, salta attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco è una delle nuove sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Sì, il titolo costituisce da solo un'intera frase e sì, stiamo parlando delle sfide rilasciate nella giornata di ieri dagli sviluppatori di Epic Games.



Come completare la missione? Non ci vuole di certo un genio per capire che c'entrano qualcosa una vettura e quella città della mappa di gioco nota come Borgo Bislacco, eredità della prima isola e del Capitolo 1. Cominciate proprio con l'atterrare qui: è la zona ad Ovest dell'Agenzia e a Sud-Est di Sabbie Sudate, nonché a Sud di Parco Pacifico.



Una volta raggiunto il Borgo Bislacco, cercate rapidamente un veicolo: ve ne sono diversi in zona, basta che non abbiano la ganascia che ne impedisce il movimento; non avrete neppure bisogno di fare rifornimento, dato che il cerchio di fuoco che state cercando è proprio in città, verso l'uscita che dà sulla Foresta Frignante. Questa è la seconda missione della Settimana 5 a richiedere una vettura, come la sfida in cui bisogna guidare da Pantano Palpitante a Gattogrill.



Noterete una piccola rampa di lancio, aggiunta alla mappa negli ultimi giorni: usatela per darvi una spinta e prendere così al volo il cerchio di fuoco. Tutto ciò può anche essere svolto in modalità Rissa a Squadre, ma a prescindere fate attenzione alla presenza di nemici nelle vicinanze: potrebbero eliminarvi per prendere possesso della macchina.



Eccovi infine un pratico video: vi basterà seguirlo passo passo, e avrete completato la missione della Settimana 5 di Fortnite.