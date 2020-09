Fortnite, guida un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti

Guida un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti senza uscire: è il nome (lunghissimo) di una nuova sfida della Stagione 5 prevista dagli sviluppatori di Epic Games per Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. E naturalmente siete nel posto giusto, perché questa breve guida conterrà tutte le informazioni che faranno al caso vostro.



Completare la sfida in questione non è troppo complesso (discorso valido del resto per tutte quelle della Settimana 5 di Fortnite), a patto di sapere cosa fare, dove farlo e soprattutto a patto di evitare gli altri giocatori in partita che potrebbero mettersi sul vostro percorso. La descrizione è eloquente: dovrete cercare un veicolo presso il Pantano Palpitante, a sud-ovest della mappa di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, poi guidarlo senza interruzioni e senza scendere fino al Gattogrill (area ad est di Brughiere Brumose, verso la foresta).



Atterrate a Pantano Palpitante e cercate un veicolo: il nostro consiglio è di puntare ad una macchina standard, oppure ad un camion. Prima di iniziare la sfida è opportuno recarsi alla stazione di rifornimento poco più a nord di Pantano, così da fare il pieno di benzina. Ora tornate al centro città di Pantano Palpitante e partite seguendo la strada: costeggerete la mappa di gioco verso sud, passerete per le Brughiere Brumose, supererete la zona in costruzione, infine arriverete alla stazione di rifornimento di Gattogrill. Non dovreste impiegare più di tre minuti di tempo in tutto.



Non dovrete mai scendere dalla vettura, oppure dovrete ricominciare da capo la sfida di Fortnite. Il video qui di seguito riportato vi sarà molto utile: seguitelo passo passo e in meno di cinque minuti avrete concluso.