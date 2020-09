Super Mario 3D All-Stars è subito primo nella classifica vendite del Giappone

Super Mario 3D All-Stars ovviamente non fallisce il suo debutto in Giappone, piazzandosi subito in testa alla classifica vendite per quanto riguarda la settimana dal 14 al 20 settembre sul mercato nipponico, in un periodo peraltro caratterizzato da diverse novità.

Super Mario 3D All-Stars è dunque il gioco più venduto in Giappone nella settimana appena trascorsa, e di gran lunga: con 210.136 copie vendute, la raccolta di capitoli classici in 3D per Nintendo Switch distanzia ampiamente il secondo classificato, ovvero Ring Fit Adventure, che si ferma a 48.824, con un distacco notevole.

In terza posizione troviamo ancora Animal Crossing: New Horizons, praticamente una presenza fissa nella classifica giapponese e non solo, mentre in quarta troviamo un'altra new entry, ovvero eFootball PES 2021 Season Update, l'aggiornamento/nuovo capitolo della serie calcistica Konami di quest'anno.

A seguire un'altra novità, ovvero Pro Yakyuu Famista 2020, serie sul baseball che è praticamente un'istituzione in Giappone, mentre per trovare l'altra novità dobbiamo scendere in ottava posizione dove si è piazzato Azur Lane: Crosswave.

Per quanto riguarda l'hardware ormai c'è poco da dire: Nintendo Switch continua la sua corsa praticamente in solitaria, piazzando anche questa settimana un totale di più di 100.000 unità tra la versione standard e Switch Lite, superando di quasi cento volte le vendite di PS4.

Classifica software in Giappone dal 14 al 20 settembre