NieR Re[in]carnation arriverà in occidente, nuovo trailer e conferma da Square Enix

NieR Re[in]carnation è stato presentato nuovamente da Square Enix in occasione della trasmissione in streaming dedicata alla serie, che ha aperto il TGS 2020 proprio nelle ore scorse, confermando l'arrivo in occidente del gioco e mostrandone anche un nuovo trailer.

Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per il gioco in questione, che rappresenta un capitolo originale della serie appositamente sviluppato per le piattaforme mobile, ma a quanto pare il team è intenzionato a farlo uscire in occidente contemporaneamente o a breve distanza dalla versione giapponese.

D'altra parte, NieR Re[in]carnation ha già le registrazioni aperte su App Store e Google Play in Giappone, dunque la sua uscita potrebbe non essere molto lontana. Su App Store, in particolare, compare la data del 23 dicembre 2020, ma per quanto riguarda i titoli in pre-registrazione questi dati difficilmente corrispondono poi alla realtà.

In ogni caso, NieR Re[in]carnation è un nuovo capitolo della serie sviluppato per iOS e Android, che si presenta come una sorta di action adventure in 3D ma caratterizzato da una struttura diversa da quella della serie principale, più impostata sull'esplorazione che sul combattimento.

Verrà distribuito come free-to-play e sembra abbia anche delle dinamiche gacha al suo interno, dunque non sappiamo precisamente cosa aspettarci ancora. Di NieR Re[in]carnation avevamo visto già un video gameplay lo scorso aprile, a breve distanza dal suo annuncio, e successivamente sono arrivate informazioni sulla storia e alcuni dettagli del gameplay da Yoko Taro.

Oggi possiamo vedere un nuovo trailer che lo presenta in maniera a dire il vero un po' confusa, mostrando un velocissimo montaggio di scene d'azione e d'intermezzo che non fa capire molto bene di cosa si tratti di preciso.