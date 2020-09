Mafia: Definitive Edition, dai primi voti emerge un buon remake ma non convince tutti in pieno

Mafia: Definitive Edition è protagonista delle prime recensioni internazionali con i primi voti emersi online, ora che l'embargo è scaduto, e si nota già una tendenza verso una valutazione complessivamente positiva ma con alcune ombre, evidenziate in maniera più o meno marcata da una testata o l'altra.

Il Metascore di Metacritic attuale varia dal 79 assegnato alla versione PC (che conta al momento la quantità più alta di recensioni) al 75 alla versione PS4, dunque possiamo immaginare un valore a metà tra questi per avere una "media delle medie", che in ogni caso non è per nulla negativa.

In generale, Mafia: Definitive Edition viene considerato un ottimo lavoro di remake: tecnicamente, la rielaborazione grafica effettuata da Hangar 13 è ottima e si nota un generoso lavoro di ricostruzione di tutta l'ampia area esplorabile liberamente che rende il gioco assolutamente al passo coi tempi, dal punto di vista estetico e tecnico.

Quello che non convince sono gli elementi che lo rendono fedele all'originale anche in ambito strutturale: la rielaborazione grafica restituisce una città ampia e dettagliata, molto bella da vedere ma fondamentalmente vuota di attività vere e proprie a cui prendere parte, questo perché rispecchia proprio la vecchia concezione dell'open world nell'originale, ben diversa da quella "densa" a cui siamo abituati ora.

Il risultato è un remake fedele, che rende giustizia soprattutto all'ottima narrazione e storia del primo Mafia, ma che da giocare oggi può sembrare un po' datato. In ogni caso, sembra un risultato nettamente superiore a quello di Mafia II: Definitive Edition. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Mafia: Definitive Edition da parte di Tommaso Pugliese. Qui sotto vediamo alcuni esempi di voti emersi oggi a scadenza di embargo: