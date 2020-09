Mafia: Definitive Edition, la recensione: Tommy Angelo torna in un ottimo remake

Ebbene, la Definitive Edition evita di toccare questo aspetto in particolare, dunque non ci consegna una Lost Heaven ridisegnata nelle proprie funzioni bensì unicamente nell'estetica e nella praticità di strade più ampie e popolate. Le differenze concrete si percepiscono in altri elementi, dal comparto narrativo al sistema di combattimento, che abbraccia le meccaniche third person shooter in maniera più convinta e coerente con la serie.

Dicevamo però del significato speciale di questo primo capitolo, che all'epoca è stato in grado di proporre una narrazione sostanzialmente più matura e convincente rispetto ad altre produzioni similari, nonché di offrire un comparto tecnico all'avanguardia; il tutto nonostante una mappa ben distante dal concetto di open world, che di missione in missione si piega alle esigenze di una progressione lineare.

La recensione di Mafia: Definitive Edition è uno di quei pezzi a cui si finisce inevitabilmente per conferire un valore particolare, specie se si rientra nella cosiddetta "vecchia guardia" dei videogiocatori che diciotto anni fa ha sperimentato per la prima volta l'avventura di Thomas "Tommy" Angelo come qualcosa di rivoluzionario, a suo modo.

Come detto, le cutscene di Mafia: Definitive Edition sono state completamente rifatte e vantano una direzione di stampo cinematografico, puntuale e precisa nel rigoroso rispetto dei tempi, che nella versione nostrana può contare anche sul supporto di un ottimo doppiaggio in italiano . Certo, le voci dei protagonisti sono cambiate ma Matteo Zanotti con la sua interpretazione di Tommy non fa rimpiangere Claudio Moneta, e in generale l'intero cast ha saputo dare il meglio.

Giorni dopo, riconosciuto dai membri del clan Morello, l'uomo viene picchiato e inseguito ma riceve l'aiuto di Sam e Paulie, i mafiosi che aveva tirato fuori dai guai, che lo presentano al loro boss per farlo entrare nella famiglia. Inizialmente impiegato come semplice autista, Tommy impara velocemente come funzionano le cose, si lascia affascinare dai soldi e dal lusso che gli vengono garantiti, e diventa pian piano un punto di riferimento per qualsiasi genere di incarico.

La storia che viene raccontata in Mafia: Definitive Edition non è cambiata rispetto all'originale del 2002, ma gli sviluppatori di Hangar 13 sono riusciti a valorizzare in maniera inedita i suoi personaggi aggiungendo dialoghi, sfumature e risvolti narrativi. Thomas "Tommy" Angelo è un tassista di Lost Heaven che un giorno viene coinvolto in un rocambolesco inseguimento e aiuta, suo malgrado, due uomini della famiglia Salieri a sfuggire ai propri inseguitori.

Gameplay

Oltre al comparto narrativo, è il gameplay l'elemento che ha ricevuto maggiori attenzioni in questo remake. Se infatti l'originale Mafia utilizzava una visuale in terza persona ma finiva per adottare un gunplay da first person shooter, per la Definitive Edition si è pensato bene di armonizzare queste meccaniche prendendo come riferimento Mafia III e ridisegnando dunque l'intera esperienza, dall'interfaccia al sistema di copertura.

Il risultato finale è senz'altro piacevole e abbastanza moderno, dando vita ad alcune delle sequenze più impegnative di una campagna che si dipana attraverso oltre venti missioni man mano più complesse e sfaccettate. L'arsenale a disposizione del protagonista è discretamente ampio fra pistole, fucili, mitragliatrici e armi speciali, ma è stato introdotto anche un sistema di combattimento corpo a corpo basato su semplici meccanismi di attacco e contrattacco, con alcune finisher spettacolari.

La mancanza di rifinitura di determinati momenti, fra glitch più o meno evidenti (che immaginiamo però verranno sistemati con i primi aggiornamenti) e "incastri" vari, lascia un po' l'amaro in bocca e ci ricorda che quello che stiamo giocando è il remake di un titolo che ha quasi vent'anni sulle spalle. L'intelligenza artificiale dei nemici rientra nello stesso discorso: alcuni comportamenti sono convincenti, vedi quando cambiano posizione dietro un riparo per spararci da un punto differente; altri sono abbastanza inspiegabili, come quando procedono dritto per dritto incuranti delle pallottole.

Tutto ciò vale anche durante la guida, quantomeno con le impostazioni di default: le auto della polizia ci daranno il tormento solo se scegliamo di impostare la difficoltà originale, e allo stesso modo il comportamento del nostro veicolo diventerà più nervoso se scegliamo l'opzione simulativa in luogo dell'approccio arcade. Fa piacere avere questa libertà di scelta, nonostante come detto lo scenario sia meramente funzionale all'azione e non goda di vita propria.