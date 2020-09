Fortnite: come ottenere 80 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 25 settembre 2020

Oggi venerdì 25 settembre 2020 sarà una bella giornata: tra i tanti motivi, potrete ottenere 80 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. I V-buck sono la valuta di gioco del Battle Royale di Epic Games e della sua modalità PvE: potrete acquistarvi praticamente qualsiasi cosa all'interno del titolo.



Come ottenere questi V-buck in forma completamente gratuita? Oltre a possedere Fortnite Salva il Mondo su Xbox One, oppure su PC oppure su PlayStation 4 (gli unici tre luoghi in cui sia disponibile, con la recente esclusione di macOS), come prima cosa dovrete effettuare l'accesso giornaliero. Ciò vi fornirà una missione con 50 V-buck come ricompensa: di solito completarla non richiede troppo tempo; inoltre, se siete davvero fortunati, questa sfida vi garantirà addirittura 100 V-buck!



Vi sarà poi una seconda missione a tempo limitato da portare a termine a Tavolaccia: si tratta di un Ripara il Rifugio di livello casa base consigliato pari a 40. La ricompensa prevista consiste in altri 30 V-buck: in questo caso avrete di tempo fino alle 01:00 di questa notte. Vi consigliamo di avere in dotazione armi almeno di livello 35, altrimenti gli abietti potrebbero costituire per voi un serio pericolo.



Questo è quanto: speriamo che anche nei prossimi giorni gli sviluppatori di Epic Games continuino a proporre V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. Intanto su Battaglia Reale sono già disponibili le sfide della Settimana 5.