Nintendo starebbe minimizzando i problemi del drift dei Joy-Con nella class action

Nintendo, durante l'istruttoria per la class action legata al drift dei Joy-Con, starebbe minimizzando enormemente i problemi causati da questo fenomeno. Tanto da dire che "non è un problema e non ha creato noie a nessuno".

Nonostante questo, del drifting dei Joy-Con se ne parla da tempo immemore. Si tratta di quel problema che rende le levette analogiche dei controller di Nintendo Switch poco precise ed inclini ad impartire comandi non voluti. In molti ne hanno sofferto, ma a quanto pare Nintendo avrebbe scelto come linea difensiva durante la class action intentata da alcuni videogiocatori americani di minimizzare i problemi causati ai videogiocatori.

Per questo motivo lo studio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) avrebbe chiesto aiuto ai suoi clienti di produrre "delle prove" nelle quali si evidenzi come questo problema va ad influenzare negativamente la loro esperienza di gioco.

A marzo Nintendo era riuscita a convincere il giudice distrettuale americano Thomas S. Zilly a trasformare la causa in un arbitrato. Ma si era vista respingere la richiesta di chiudere immediatamente il caso. Adesso Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith sta chiedendo ai suoi clienti di mostrare come questo problema abbia influenzato negativamente la percezione e la fiducia che hanno nella compagnia, così da evidenziare come non si tratti di un "non problema", ma di un qualcosa che ha avuto impatto sulla fruibilità di Nintendo Switch.

I clienti hanno prima postato la richiesta d'aiuto su Reddit e hanno poi detto che hanno fino al 16 ottobre per produrre questo materiale.

Cosa ne pensate? Si tratta di un'esagerazione di alcune persone o il drifting è un problema reale che affligge Nintendo Switch?