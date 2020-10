Netflix su Mac in 4K solo con il chip di sicurezza T2 installato

Nel corso del 2020 Apple pubblicherà l'aggiornamento macOS Big Sur. Grazie a questo update, finalmente, anche gli utenti della mela morsicata potranno vedere Netflix in 4K e HDR. Solo che avere un pannello compatibile potrebbe non essere sufficiente, dato che dalla documentazione emersa in rete in queste ore sembra che sarà necessario avere anche un un chip di sicurezza T2 per poter streamare i contenuti in UHD.

In altre parole solo i MacBook Pro, i MacBook Air e i Mac mini dal 2018 in avanti, i Mac Pro dal 2019 e gli iMac del 2020 sono equipaggiati con questo chip e saranno quindi compatibili con Netflix in 4K. Nel caso, a questo indirizzo, si possono trovare tutti i dettagli sui dispositivi compatibili.

Apple e Netflix non hanno spiegato ufficialmente il motivo di questa limitazione. Secondo The Verge questa cosa potrebbe essere legata al fatto che il chip è in grado di encodare video HEVC ad una velocità doppia rispetto ai chip T1. E dato che Netflix utilizza questo codec, la presenza della versione più aggiornata del chip sarebbe necessaria per poter decodificare in tempi un flusso di file necessariamente più pesanti come quello 4K HDR.

Ovviamente oltre al chip serve attendere l'aggiornamento macOS Big Sur, avere Safari e soprattutto pagare a Netflix l'abbonamento più costoso, ma che attiva anche lo streaming in 4K.

Cosa ne pensate di questa limitazione?