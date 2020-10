Destiny 2: Stagione degli Arrivi: il trailer della Festa delle Anime Perdute

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer per presentare come ha intenzione di festeggiare Halloween in Destiny 2: Stagione degli Arrivi. In occasione della Festa delle Anime Perdute Eva Levante attenderà alla Torre i guardiani per permettere loro di essere un po' più golosi, indossare maschere e celebrare coloro che hanno perduto. Inoltre la Foresta Infestata apre nuovamente i cancelli dal 6 ottobre alle ore 19.00 al 3 novembre. Stavolta il Ragno chiederà ai guardiani di fare affari con lui.

I guardiani potranno scaricarsi un po', procurarsi qualche dolcetto e ricordare ciò per cui combattono mentre la minaccia dell'Oscurità si avvicina. I guardiani potranno recuperare i decifratori per ottenere bottino extra al termine della Foresta Infestata. Tra le altre sorprese ci saranno un nuovo astore, una nave e uno Spettro esotici.

I guardiani potranno ottenere un elmo della Mascherata Creatura da Eva ed equipaggiare i decori per la maschera man mano che li guadagnano. Quest'anno la Festa delle Anime Perdute avrà anche nuovi trionfi, un nuovo emblema, nuove maschere e più possibilità di ottenere i fucili automatici Licantropo Bray e Storia dell'Orrore con caratteristiche perfette.

I guardiani potranno anche giocare per sbloccare la spilla dell'involucro Senza riposo. Il progresso per lo sblocco sarà consultabile dal proprio account di Ricompense di Bungie.

Una nuova linea di decori universali sarà disponibile nell'Everversum per attenebrare l'armatura dei guardiani, insieme a involucri di Spettro, il nuovo emote Prigionia spettrale e la nuova mossa finale Pugno a 1 pollice.

Destiny 2: Oltre la Luce, la cui uscita è prevista per il 10 novembre, permetterà ai guardiani di tutto il mondo di abbracciare l'Oscurità e di scoprire i misteri nascosti del gelido satellite Europa.