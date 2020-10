Star Wars: Squadrons è disponibile su Ps4, Xbox One e PC, la soundtrack su Spotify

EA ci informa che Star Wars: Squadrons è disponibile su PS4, Xbox One e PC. Il nuovo gioco dedicato all'universo di Guerre Stellari e ai suoi frenetici combattimenti su caccia fa da anello di congiunzione tra la trilogia classica quella più recente. Per festeggiare l'uscita, EA ha pubblicato la soundtrack del gioco su Spotify, Amazon Music, Apple Music e altri servizi musicali. Star Wars: Squadrons offre anche la possibilità di giocare con la realtà virtuale su PS4 e PC.

Oggi abbiamo pubblicato la recensione di Star Wars: Squadrons, un gioco che comunque ha raccolto voti piuttosto altalenanti tra la stampa specializzata.

A questo indirizzo, invece, potete trovare il collegamento a tutti i servizi musicali sui quali la colonna sonora è stata pubblicata.

"Come fan di Star Wars da sempre, è stato un viaggio incredibile portare in vita l'esperienza di combattimento spaziale in un modo fedele all'eredità del franchise", ha affermato Ian Frazier, Creative Director di Motive Studios. "Tutto inizia nell'abitacolo, il centro dell'azione. Abbiamo lavorato gomito a gomito con Lucasfilm per perfezionare la prospettiva del pilota e portare nel gioco tutta l'estetica dei film, in modo da creare un'autentica esperienza di gioco di Star Wars che i fan vivranno all'interno della postazione da pilota. Siamo entusiasti di portare questa esperienza ai giocatori di tutto il mondo, che ora saranno in grado di unirsi in battaglia per tutta la galassia".

Star Wars: Squadrons offre intensi combattimenti multiplayer 5v5 in due modalità chiave, Dogfight e Fleet Battles. In Dogfight, i giocatori lavoreranno con il loro squadrone per eseguire le migliori tattiche e distruggere il maggior numero possibile di avversari, mentre nelle Fleet Battle i giocatori voleranno a fianco dei compagni in battaglie strategiche su larga scala per distruggere le ammiraglie avversarie. Gli squadroni daranno ai giocatori anche la possibilità di portare uno stile speciale ai loro caccia stellari con opzioni di personalizzazione che si ottengono esclusivamente attraverso il gioco.

Dopo il lancio, i giocatori potranno aspettarsi ulteriori esperienze online, comprese le sfide giornaliere per guadagnare Glory, una valuta di gioco ottenibile esclusivamente in-game, per sbloccare cosmetics per caccia stellari e pilota, e Operazioni, cicli di 8 settimane che offriranno ulteriori set di cosmetics e premi che si guadagneranno partecipando a nuove sfide. I giocatori matureranno esperienza giocando e, una volta saliti di livello, sbloccheranno Requisition points da usare per sbloccare componenti della nave modificando anche lo stile di gioco.

Star Wars: Squadrons è ora disponibile sia in digitale che nei negozi a € 39,99 per Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite l'app desktop EA, Steam ed Epic Games Store. Gli abbonati a EA Play possono godere fino a 10 ore di gioco al momento del lancio, oltre al 10% di sconto sull'acquisto del gioco completo.