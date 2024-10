Microsoft Flight Simulator 2024 può richiedere fino a 180 Mb/s di banda larga nell'Alpha

Per fare un paragone, in Microsoft Flight Simulator 2020 il consumo di banda larga era sostanzialmente minore, con un massimo di 100 Mb/s nelle aree più impegnative e circa 10 Mb/s in quelle meno popolate.

Microsoft raccomanda un minimo di 10 Mbps

Va precisato che parliamo di condizioni particolarmente impegnative, in cui si vola a bassa quota sopra ad aree densamente popolate come New York e LOD del terreno elevato, il che per forza di cose richiede un uso massiccio dello streaming di dati.

Inoltre, c'è da considerare che questo uso intensivo della banda larga in parte potrebbe essere dovuto alle dimensioni contenute del client dell'alpha, 9 GB contro i 30 GB indicati per la versione completa, con la differenza forse compensata proprio tramite lo streaming dei dati, portando di conseguenza a consumi più alti. Per il momento quindi ci rifacciamo ai requisiti ufficiali di Microsoft Flight Simulator 2024, che raccomandano una larghezza di banda tra i 10 Mbps (minimi) e i 50 Mbps (consigliati), fino ad arrivare idealmente ai 100 Mbps.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo di Game Pass. Nel frattempo, ecco le nostre impressioni dopo averlo provato.