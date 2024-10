Il trailer di lancio di Unknown 9: Awakening è davvero spettacolare

Manovre che vediamo rappresentate nel trailer all'interno di sequenze dal grande impatto visivo , che speriamo descrivano in maniera fedele quella che sarà l'azione in-game di Unknown 9: Awakening.

Si tratta di un'energia con cui lei stessa è entrata in contatto e che le ha donato delle abilità sovrumane , tramite cui può emettere una forma spirituale, sferrare attacchi devastanti e persino controllare il corpo dei suoi avversari per dar vita a strategie offensive complesse.

Nel video la protagonista dell'avventura, Haroona, interpretata da Anya Chalotra , ricorda di quand'era una ragazzina spensierata ma il presente la riporta subito alla durezza di una realtà in cui si ritrova a combattere con un'organizzazione che vuole impossessarsi di un potere misterioso.

Il trailer di lancio cinematografico di Unknown 9: Awakening presenta in maniera molto spettacolare il nuovo action adventure sviluppato da Reflector Entertainment e prodotto da Bandai Namco, che sarà disponibile a partire dal 18 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Da The Witcher a Unknown 9: Awakening

Alcuni giorni fa Bandai Namco ha pubblicato un video diario in cui Anya Chalotra parla di Unknown 9: Awakening e della sua esperienza con il gioco, visto che si tratta della prima volta che l'attrice mette il proprio aspetto fisico al servizio di un videogame.

Abbiamo provato Unknown 9: Awakening alcune settimane fa e siamo rimasti positivamente colpiti dalle ambientazioni e dalle atmosfere, sebbene lato gameplay il titolo di Reflector Entertainment non sembra possedere spunti particolarmente originali.

Per capire come stanno davvero le cose, tuttavia, dovremo attendere ancora qualche giorno: come detto, il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 18 ottobre.