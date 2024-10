Anya Chalotra parla di Unknown 9: Awakening nel nuovo video diario del gioco

Nel nuovo video diario di Unknown 9: Awakening c'è Anya Chalotra, la star della serie televisiva The Witcher, che parla del suo ruolo nel gioco, delle riprese in motion capture e di come sia stato partecipare alla realizzazione di un progetto del genere.

È stata la prima volta che Anya ha messo a disposizione il proprio aspetto per dar vita a un personaggio virtuale, in questo caso la giovane guerriera Haroona: un'esperienza che l'attrice ha definito sorprendentemente intima.

Anya ha parlato dell'importanza dei videogiochi nella sua carriera, visto che è diventata famosa grazie alla serie televisiva di The Witcher, nota per i celebri romanzi di Andrzej Sapkowski ma anche per i tie-in di CD Projekt RED.

Ora le si è presentata l'entusiasmante possibilità di svolgere il ruolo di protagonista in Unknown 9: Awakening, andando a interpretare un personaggio a suo dire affascinante, determinato e coraggioso, che si farà strada durante l'avventura grazie ad alcune abilità molto speciali.