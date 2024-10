Nintendo Switch 2 viene menzionata da Devolver Digital, con il COO molto emozionato per la console

Il COO di Devolver Digital, Graeme Struthers, ha recentemente menzionato Nintendo Switch 2 in un'intervista pubblicata da Gamereactor, sebbene non abbia ovviamente svelato il nome della macchina, riferendosi a questa in maniera vaga con riferimento alla nuova console Nintendo, che lo emoziona molto.

Nell'intervista si parla di Neva, il nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch, ma anche del futuro e del supporto continuativo previsto da Devolver Digital per le console Nintendo, compresa anche la prossima, ovvero il misterioso Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto.

Struthers ha spiegato che Nintendo si è dimostrata molto più vicina ai giochi indie con Switch rispetto a quanto era successo in precedenza, cosa che ha esaltato un po' tutti all'interno della compagnia, visto che sono praticamente fan di Nintendo dall'epoca del NES.