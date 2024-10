Starfield: Shattered Space ha ricevuto voti parecchio contrastanti

Un concetto che troviamo espresso anche nella recensione del Guardian, in cui si parla di un DLC che " mette in evidenza soltanto i limiti " del titolo Bethesda, anziché smussarne gli spigoli e arricchirne l'esperienza in maniera positiva.

Voti sorprendentemente bassi

Le recensioni di Starfield: Shattered Space su Steam avevano evidenziato una tendenza negativa che è stata generalmente confermata dalle testate internazionali, sebbene come detto alcune recensioni abbiano in realtà accolto l'espansione con valutazioni ottime.

Naturalmente l'accoglienza della critica nei confronti di Shattered Space non si pone come una buona notizia, e arriva peraltro in un periodo molto confusionario per Xbox.