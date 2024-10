Dal 2025 One UI sarà presente in quasi tutti i dispositivi Samsung

Il 2025 per Samsung sarà senz'ombra di dubbio un anno ricco di cambiamenti, soprattutto per quel che riguarda il suo intero ecosistema. Le novità principali riguarderebbero One UI, vale a dire la sua interfaccia utente proprietaria del sistema operativo Android. Per chi non ne fosse a conoscenza, One UI venne annunciato per la prima volta nell'ormai lontano 2018 supportando i dispositivi Galaxy di allora, rispettivamente smartphone e tablet. Nel corso del tempo, One UI è così arrivato anche sui primi modelli di smartwatch della compagnia, con lo sviluppo di un vero e proprio sistema operativo dedicato, ovvero One UI Watch. Proprio a tal proposito arriverebbero importanti aggiornamenti riguardanti la futura lineup della compagnia coreana: scopriamoli insieme nel dettaglio.