Xbox continuerebbe a cambiare i piani e sarebbe nel caos: Indiana Jones sarebbe l'esempio

Al tempo stesso, ritiene che attualmente Microsoft sia in una situazione complessa e che i piani stiano cambiando con grande frequenza.

Come sarà il mercato videoludico console nel prossimo futuro? Difficile dirlo, ma una delle possibilità discusse da Jason Schreier è che Microsoft punti sulle piattaforme portatili, sulla base delle ultime informazioni che stanno circolando in rete.

Le parole di Schreier su Xbox e Indiana Jones

Parlando in un podcast di Spawn Wave, il giornalista e insider di Bloomberg - Jason Schreier - ha affermato che dal suo punto di vista "Xbox è attualmente nel caos, ho come l'impressione che i loro piani stiano cambiando ogni singolo anno. Attualmente stanno parlando continuamente riguardo alla possibilità di suggerire l'arrivo di una console portatile, ma chissà cosa succederà?"

Proseguendo con il discorso, il giornalista fa anche un commento su quanto fatto dalla divisione videoludica di Microsoft negli ultimi anni. Ad esempio, fa notare che un anno fa Xbox affermava che Indiana Jones e l'antico Cerchio - ovvero il gioco d'avventura in prima persona (più qualche scorcio in terza persona) di MachineGames, team di Wolfenstein - non sarebbe mai arrivato su PlayStation. Ora, invece, sappiamo bene il gioco arriverà anche su PS5, sebbene dopo la versione Xbox e PC.

Schreier - continuando a dire la propria - afferma: "Sono un completo disastro, è molto triste". Ripetiamo che si tratta perlopiù di considerazioni, mescolate agli ultimi annunci e ai rumor di punta del momento, ma parlando di un famoso giornalista con tante informazioni del "dietro le quinte", è comunque rilevante quanto detto da Schreier.

Ovviamente un momento di caos in una azienda non significa che i prodotti che saranno realizzati saranno di bassa qualità. Dovremo attendere e vedere come andranno effettivamente le cose.