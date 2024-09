Death Stranding 2 On the Beach ha propria linea di giacche che costa tantissimo e quindi è già andata a ruba

Kojima Productions si è data da fare recentemente e ha messo in mostra il suo prossimo gioco: Death Stranding 2 On the Beach. La compagnia del padre di Metal Gear, però, non si è focalizzata solo sui videogiochi e ha svelato anche una linea di prodotti esclusivi in collaborazione con il brand di vestiti Acronym, che venderà giacche ispirate a Death Stranding 2 On the Beach.

Forse dovremmo dire "vendeva" visto che i prodotti in vendita sono andati immediatamente a ruba e non sono più disponibili.