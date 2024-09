Death Stranding 2: On the Beach mostrato in video al TGS 2024 con gameplay, personaggi e periodo di uscita

Come era stato annunciato, si è tenuto questa notte l'evento speciale di presentazione dedicato a Death Stranding 2: On the Beach al TGS 2024, organizzato da Kojima Productions e PlayStation, e possiamo rivedere la conferenza per intero qua sotto, oltre ad alcune novità emerse per l'occasione come gameplay, personaggi e periodo di uscita.

Per quanto riguarda l'uscita, Kojima Productions non si è sbilanciata su una data precisa, ma ha confermato che il gioco verrà lanciato nel 2025, dunque non dovrebbe subire posticipi rispetto all'anno già comunicato in precedenza dagli sviluppatori, preso come una sorta di impegno preciso.

I personaggi annunciati precisano ulteriormente il nuovo cast di questo capitolo, vediamo dunque di chi si tratta:

Tarman - interpretato George Miller

Dollman - interpretato da Fatih Akin

Tomorrow - interpretata da Elle Fanning

Rainy - interpretata da Shioli Kutsuna

I personaggi nel gioco sono stati mostrati anche attraverso una particolare modalità presente in Death Stranding 2: On the Beach chiamata "Photo Shoot Event", che sembra essere qualcosa di più di un normale Photo Mode (che sarà comunque presente nel gioco). Hideo Kojima ha infatti riferito che le foto scattate in questa modalità possono avere riflessi nel gioco, dunque "è meglio se scattate delle buone foto", ha affermato enigmaticamente.