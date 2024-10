Starfield - Shattered Space non convince i giocatori su Steam: oltre metà delle recensioni è negativa

Nel momento in cui scriviamo la percentuale di valutazioni positive è solo del 46% su 451 recensioni, con il DLC che sembrerebbe non aver convinto una fetta importante di giocatori.

Le critiche dei giocatori di Steam

Alla base delle numerose recensioni negative pare non ci siano problemi di natura tecnica, performance sotto le aspettative o bug a profusione, con la maggior parte degli utenti che afferma che Shattered Space semplicemente non aggiunge nulla di più di quanto non si è già visto nel gioco base, senza correggere il tiro su alcuni degli aspetti meno apprezzati dell'ultima fatica di Bethesda.

Ad esempio, Enzevil afferma "purtroppo non è quello che mi aspettavo da Bethesda, ed è solo più Starfield come il gioco base. Speravo che avrebbero preso in considerazione le critiche sulla storia, la scrittura, i personaggi e la progettazione delle missioni, ma purtroppo non è un granché".

"È mediocre. Se speravate in qualcosa che rivitalizzasse il gioco, aspettatevi una delusione. Se cercate solo altri contenuti per la storia, sarete soddisfatti", afferma invece Amchero.

Va detto che queste sono solo le prime valutazioni a caldo e che una fetta non indifferente di recensioni sembra quasi voler "punire" Shattered Space più per i problemi alla base di Starfield (che a sua volta ha una bassa percentuale di valutazioni positive su Steam), che non per delle effettive mancanze o problemi del DLC.

All'appello inoltre mancano le recensioni della stampa internazionale in arrivo nei prossimi giorni, dato che Bethesda non ha inviato codici preview prima del lancio dell'espansione. E voi, state già giocando a Shattered Space? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che il lancio del DLC è stato accompagnato da un grosso aggiornamento con diverse novità interessanti.