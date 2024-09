Starfield ha ricevuto un sostanzioso update oggi con tanti miglioramenti, insieme al lancio di Shattered Space

In occasione del lancio di Shattered Space, la sua prima espansione, Starfield riceve anche un sostanzioso aggiornamento con l'arrivo della patch 1.14.70, che va a migliorare e modificare diversi aspetti dell'RPG spaziale di Bethesda.

Come riportato nel messaggio pubblicato su X dalla compagnia, l'update va a colpire diversi aspetti di Starfield, oltre ovviamente a preparare la strada per il lancio di Shattered Space, per il quale deve far spazio a un intero nuovo pianeta ricco di location, quest e contenuti di gioco vari.

La patch appare comunque piuttosto estesa e in grado di occuparsi di diversi aspetti, dagli elementi tecnici alla base di Starfield ad alcune caratteristiche più specifiche del gameplay.