REDMAGIC Nova Gaming Tablet, la recensione del tablet Android completamente dedicato ai videogiochi

Essendo ormai sulla scena da parecchi anni, REDMAGIC si è fatta una certa reputazione nell'ambito dei dispositivi da gaming, concentrandosi prevalentemente sulla produzione di smartphone (l'ultimo REDMAGIC 9S Pro è uscito poco più di due mesi fa), ma concedendosi anche escursioni nell'ambito dei laptop e dei monitor, sempre con i videogiochi come stella polare. In questa recensione di REDMAGIC Nova Gaming Tablet andremo ora a scoprire il primo tablet dell'azienda ad arrivare sul nostro mercato, del tutto intenzionato a mettere una bandierina su un territorio praticamente inesplorato. Se il segmento dei gaming phone è infatti molto circoscritto ma comunque piuttosto vivace, quella dei gaming tablet è una nicchia decisamente poco affollata (per usare un eufemismo) e che Nubia ha la ferma intenzione di occupare con questa sua linea di prodotti. La ricetta seguita dall'azienda cinese con REDMAGIC Nova Gaming Tablet sembra dunque essere la stessa che ha da sempre caratterizzato i suoi smartphone: una dotazione hardware di primo livello a un prezzo aggressivo, che in questo caso si traduce in 499€ per la versione da 12/256 GB e 649€ per quella da 16/512 GB.

Caratteristiche tecniche di REDMAGIC Nova Gaming Tablet REDMAGIC Nova Gaming Tablet si presenta con una scheda tecnica impressionante, cosa che non stupisce più di tanto considerando come l'azienda abbia sempre spinto molto sulla dotazione hardware dei propri prodotti.

Sotto il cofano del dispositivo ruggisce dunque un fiammante Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, modello overclockato di quello che è molto semplicemente il processore più potente attualmente disponibile sul mercato. Non si tratta di una novità assoluta per l'azienda cinese, dato che si tratta dello stesso chipset montato sul più recente gaming phone di casa, ovvero REDMAGIC 9S Pro. Come sempre, la GPU che accompagna lo Snapdragon 8 Gen 3 è una Adreno 750, anch'essa spinta per aumentarne le frequenze rispetto alla versione standard. Le memorie sono di tipo LPDDR5X per quanto concerne la RAM da 12 o 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione (non espandibile) ammonta a 256 o 512 GB di tipo UFS 4.0: si tratta in entrambi i casi del meglio che ci sia in circolazione in ambito mobile. Con REDMAGIC Nova Gaming Tablet, l'azienda cinese porta avanti anche un'altra sua tradizione, quella relativa a un sistema di raffreddamento proprietario particolarmente elaborato: battezzato PAD Cooling System ICE 2.0, si basa su nove strati di materiali diversi, una ventola da 20.000 RPM e un condotto d'aria a circolazione interna 3D con heat pipe, per un qualcosa che non si vede decisamente tutti i giorni su un tablet. Notevole anche l'impianto audio del dispositivo, che conta su ben quattro altoparlanti simmetrici certificati DTS:X Ultra e su tre microfoni integrati. La vibrazione è invece garantita da due motori di linea ad asse X. REDMAGIC Nova Gaming Tablet offre il meglio della tecnologia attualmente disponibile Per quanto concerne la connettività, va precisato anzitutto che REDMAGIC Nova Gaming Tablet non prevede alcun tipo di supporto SIM, quindi per connettersi in mobilità bisogna affidarsi al tethering con il proprio smartphone oppure a reti Wi-Fi libere. Per il resto, ci sono ovviamente Wi-Fi, Bluetooth e anche il chip NFC, con la porta USB-C 3.1 abilitata anche per il trasferimento di audio, video e dati ad alta velocità. Manca invece il jack audio da 3.5 mm per le cuffie cablate, un dettaglio che per una significativa parte di utenza è ancora un fattore determinante. Venendo alla dotazione di accessori, REDMAGIC continua a non allinearsi alla stragrande maggioranza dei produttori, perseverando ad includere nella confezione un alimentatore proprietario (in questo caso da 80 W) oltre all'immancabile cavo USB-C. La confezione di REDMAGIC Nova Gaming Tablet con i suoi accessori Scheda tecnica REDMAGIC Nova Gaming Tablet Dimensioni: 253.3 x 164.6 x 7.3 mm

253.3 x 164.6 x 7.3 mm Peso: 530 grammi

530 grammi Display: IPS LCD da 10.9" Risoluzione 1800 x 2880 Refresh rate a 144 Hz Touch sampling rate a 840 Hz Luminosità di picco 550 nit Aspect Ratio 16:10

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version GPU: Adreno 750

Adreno 750 RAM: 12/16 GB di tipo LPDDR5X

12/16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256/512 GB di tipo UFS 4.0

256/512 GB di tipo UFS 4.0 Fotocamera posteriore: Principale Wide 50 MP

Fotocamera frontale: Principale Wide 20 MP

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE

5.3 con A2DP/LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Non disponibile

Non disponibile Colori: Midnight

Batteria: 10100 mAh

10100 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB Storage | 499,00€ 16 GB RAM + 512 GB Storage | 649,00€



Design Da qualche anno, il design dei prodotti del brand cinese si è decisamente sgrezzato, andando ad abbracciare un look più minimalista che troviamo anche nel qui presente REDMAGIC Nova Gaming Tablet, che si dimostra abbastanza sobrio pur non rinunciando ad alcuni inevitabili richiami al mondo dei videogiochi. La scocca di REDMAGIC Nova Gaming Tablet ha la particolarità di una porzione trasparente Nell'unica colorazione Midnight (ovvero nera) distribuita in Europa, la cover posteriore è realizzata in alluminio anodizzato, con una finitura che la rende piacevole al tatto evitando al contempo che trattenga eccessivamente le impronte. Al centro della scocca campeggia il logo dell'azienda in rilievo, mentre nella parte sinistra è ben visibile una sezione trasparente rivestita di vetro alluminosilicato che ospita anche la scritta REDMAGIC composta da luci RGB che è possibile personalizzare da un apposito menù. Un riquadro al termine di questa fascia ospita invece la fotocamera posteriore e la ventola, anch'essa dotata di illuminazione. Lo schermo da 10.9" è protetto da un vetro di cui però non sono stati rivelati i dettagli, e le cornici che lo delimitano sono simmetriche ma decisamente ben visibili: motivo per cui non è stato necessario nascondere la fotocamera frontale sotto il display come accade negli smartphone della compagnia, essendoci spazio a sufficienza sul bordo destro del dispositivo. Lo schermo di REDMAGIC Nova Gaming Tablet è incastonato da cornici simmetriche Il frame è realizzato anch'esso in alluminio, con un trattamento antiscivolo che ci è apparso effettivamente convincente: gli angoli sono arrotondati e la disposizione degli elementi prevede sulla destra il bilanciere per il volume, in alto due speaker e il tasto di accensione con annesso lettore per le impronte digitali, a sinistra i pin magnetici per il collegamento degli accessori e in basso la porta USB-C e gli altri due altoparlanti. Con dimensioni pari a 253.3 x 164.6 x 7.3 mm per 530 grammi, REDMAGIC Nova Gaming Tablet compensa uno spessore abbastanza marcato con un peso decisamente modesto per la categoria, a tutto vantaggio della portabilità. Non è dato sapere quale sia la resistenza agli elementi del dispositivo, quindi meglio fare attenzione alle infiltrazioni di acqua.

Display REDMAGIC Nova Gaming Tablet monta un pannello IPS LCD da 10.9" con risoluzione 1800 x 2880 e rapporto di forma 16:10. La scelta dell'azienda di rinunciare a un più pregiato schermo AMOLED si deve molto probabilmente a una necessità di contenimento dei costi, ma non possiamo dirci insoddisfatti della qualità sfoggiata dal dispositivo in questo reparto. Il display di REDMAGIC Nova Gaming Tablet non è un AMOLED ma si fa comunque valere Il display vanta una luminosità massima di 550 nits più che adeguata per ambienti normali ma che potrebbe non risultare del tutto sufficiente sotto il sole diretto, un contesto in cui tuttavia non dovrebbe essere così frequente l'utilizzo di un prodotto come REDMAGIC Nova Gaming Tablet. Decisamente più interessante nell'economia del device è una frequenza di aggiornamento massima che tocca i 144 Hz, gestita in maniera efficace dal software in modalità automatica a seconda del contenuto visualizzato, ma che si può anche bloccare ai valori di 60, 90 o 120 Hz da un apposito menù: da segnalare come lo schermo non sia di tipo LTPO quindi non sia in grado di scalare il refresh rate in maniera granulare. Il notevole valore di risposta al tocco di 840 Hz completa il quadro di un pannello evidentemente studiato con il pensiero fisso del gaming, come testimonia anche la certificazione SGS che indica una protezione dalla luce blu con conseguente mantenimento del comfort visivo anche sul lungo periodo. Ovviamente il display di REDMAGIC Nova Gaming Tablet è perfettamente utilizzabile anche al di fuori dell'ambito videoludico: la presenza della certificazione Widevine L1 si traduce in streaming di qualità Full HD su piattaforme quali Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, anche se purtroppo manca il supporto per l'HDR.

Fotocamere REDMAGIC non ha propriamente una storia di successo nell'ambito fotografico, un aspetto che tra l'altro viene spesso e volentieri messo in secondo piano nell'economia di un tablet: ciò nonostante, REDMAGIC Nova Gaming Tablet si occupa della questione in maniera sorprendentemente seria, presentando un sensore posteriore Samsung S5KJN1 da 50 MP e una fotocamera frontale OmniVision OV20B40 da 20 MP. La fotocamera posteriore di REDMAGIC Nova Gaming Tablet è posizionata a fianco alla ventola È piuttosto improbabile che un potenziale acquirente di REDMAGIC Nova Gaming Tablet sia interessato a portarselo in giro per farci le foto delle vacanze, tuttavia la fotocamera principale si dimostra assolutamente all'altezza della situazione, rivelandosi capace di produrre scatti buoni per dettaglio e resa dei colori, apprezzabili persino in modalità notturna. Chiaro che il confronto con un qualunque smartphone di buon livello sia impari, ma è obiettivamente difficile lamentarsi di quanto proposto da Nubia con il suo ultimo tablet. Assolutamente onesta anche la fotocamera frontale, che in dispositivi di questo genere viene pensata prevalentemente nell'ottica delle catture video: anche in questo senso REDMAGIC Nova Gaming Tablet non delude, consentendo di registrare a un massimo di 4K a 60 FPS con la posteriore potendo contare anche su una valida stabilizzazione elettronica, mentre la selfie cam arriva a 1080p a 30 FPS, più che sufficienti per chat o conferenze.

Batteria Anche sul fronte della batteria, REDMAGIC Nova Gaming Tablet è un dispositivo che non si risparmia, mettendo sul piatto due moduli che compongono una capienza totale di ben 10.100 mAh: si tratta di un valore che si trova molto raramente su tablet di queste dimensioni e che d'altronde è necessario per sostenere i consumi energetici tipici del gaming. Posto che non parliamo certamente di un prodotto adatto a chi cerca in primo luogo una lunga autonomia, le 18 ore dichiarate dall'azienda (10 se parliamo di soli videogiochi) sono del tutto congrue e corrispondenti a quanto da noi sperimentato con un utilizzo misto. La batteria di REDMAGIC Nova Gaming Tablet è capiente e la ricarica molto rapida rispetto anche a colleghi illustri Note decisamente liete anche sul fronte di una velocità di ricarica particolarmente rapida per il segmento: il dispositivo supporta un massimo di 80 W con l'alimentatore in dotazione, grazie ai quali si può recuperare il 50% in venti minuti circa, mentre per riempire completamente il serbatoio sono necessari appena 55 minuti. Insomma, basta poco per ributtarsi a capofitto nel gaming, senza dimenticare che REDMAGIC Nova Gaming Tablet consente anche la separazione della ricarica, per quando ci si vuole mantenere collegati all'alimentazione bypassando la batteria e risparmiandole dunque un po' di stress.

Videogiochi e prestazioni Con le specifiche tecniche che si porta in dote, non stupirà nessuno sapere che REDMAGIC Nova Gaming Tablet è in grado di far girare agevolmente al massimo dei dettagli e del frame rate qualunque videogioco disponibile sul Play Store, compresi ovviamente pezzi grossi del calibro di Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail o Diablo Immortal. Più interessante è capire quali sono le feature dedicate al gaming che differenziano questo dispositivo da un qualunque altro tablet Android di fascia alta. Anche i giochi più complessi del Play Store vanno al massimo su REDMAGIC Nova Gaming Tablet Per quanto la stragrande maggioranza delle caratteristiche di REDMAGIC Nova Gaming Tablet siano mutuate dagli smartphone dell'azienda, ci sono due differenze sostanziali: qui non sono presenti i tasti dorsali capacitivi (per ovvi motivi di ergonomia) e nemmeno il tipico slider rosso per attivare la modalità Game Space, richiamabile invece dall'apposita icona o dal centro di controllo.

Si tratta di uno spazio che funge sia da hub per lanciare tutti i giochi presenti in memoria sia soprattutto da centro di controllo per le tantissime opzioni offerte dal software: gestione di notifiche e catture, impostazione di parametri, selezione di plugin e routine di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e tanto altro ancora per una suite che si conferma davvero ricca.

Non manca ovviamente il menù rapido richiamabile in qualunque momento durante l'esecuzione del gioco per avere tutto sotto controllo senza dover interrompere la partita. Con REDMAGIC Nova Gaming Tablet collegare pad o altre periferiche è molto intuitivo Un altro grande plus dell'offerta di REDMAGIC Nova Gaming Tablet è la piattaforma Gravity X che consente di connettere il dispositivo con estrema facilità (sia wireless sia tramite USB) a periferiche esterne. Si possono dunque usare controller, mouse o tastiere Bluetooth per giocare sul tablet senza preoccuparsi di mappare manualmente i comandi touch, oppure si può fare un mirroring del gioco in esecuzione sul tablet su un monitor più grande. Tutti elementi che tornano particolarmente utili se si dovesse decidere di sfruttare REDMAGIC Nova Gaming Tablet con servizi in cloud, per i quali il dispositivo è ovviamente più che ben disposto.







Parlando di prestazioni pure, REDMAGIC Nova Gaming Tablet ha fatto registrare numeri impressionanti nei benchmark che abbiamo eseguito, a conferma della potenza del chipset Snapdragon 8 Gen 3 e della GPU Adreno 750, che non dimostrano alcuna incertezza anche quando si tratta di renderizzare una superficie più grande come quella del display da 10.9" del dispositivo.

Come abbiamo accennato in apertura, l'overclock del processore è lo stesso già visto su REDMAGIC 9S Pro, ma se sullo smartphone di casa Nubia questo upgrade aveva portato più di qualche grattacapo soprattutto sul fronte della gestione del calore, qua tutto fila liscio come l'olio: le generose dimensioni di un tablet consentono infatti un maggiore spazio di manovra per il sistema di raffreddamento, che qui lavora senza apparente affanno riuscendo ad abbassare le temperature fino ad un massimo di 25°. Un aspetto che è stato messo in evidenza anche dagli stress test ai quali abbiamo sottoposto REDMAGIC Nova Gaming Tablet e che sono stati superati brillantemente: il dispositivo non ha dato segni di cedimento, mantenendo le performance sempre costanti e senza scaldarsi particolarmente. Sotto stress REDMAGIC Nova Gaming Tablet dimostra grande stabilità e ottima gestione del calore

Esperienza d’uso La gamma di smartphone dell'azienda cinese ha sempre fatto un po' di fatica a confermarsi al di fuori della comfort zone del gaming: questo REDMAGIC Nova Gaming Tablet riesce a smorzare qualche spigolosità, ma senza fugare del tutto alcuni dubbi circa la qualità dell'esperienza d'uso quotidiana. Il trattamento antiscivolo della cornice di REDMAGIC Nova Gaming Tablet favorisce l'impugnatura Come abbiamo accennato in precedenza, il peso tutto sommato contenuto del dispositivo e il suo formato non particolarmente ingombrante lo rendono facile da maneggiare e da trasportare, e i materiali utilizzati per i rivestimenti ci sono sembrati sufficientemente solidi da tollerare moderati maltrattamenti. Qualche perplessità ce l'hanno lasciata invece i sensori biometrici: il lettore per le impronte digitali affogato nel tasto di accensione non è in una posizione comodissima da raggiungere - soprattutto col tablet tenuto in verticale - e non ci ha dato l'impressione di essere esattamente infallibile; il riconoscimento del volto 2D invece non funzionava proprio, anche se molto probabilmente si tratta di qualcosa risolvibile tramite aggiornamenti software. L'impianto audio a quattro altoparlanti è notevole, ma nella nostra esperienza con il dispositivo abbiamo notato come impugnandolo in orizzontale è molto facile che le mani vadano inevitabilmente a coprire parte degli speaker, finendo per ovattare un po' i suoni: una piccola leggerezza che però ci sembrava giusto sottolineare. Il software è probabilmente il maggior punto debole di REDMAGIC Nova Gaming Tablet È però il software che si conferma anche in REDMAGIC Nova Gaming Tablet come il più grande tallone d'Achille del prodotto: troviamo a bordo Android 14 declinato tramite l'interfaccia utente proprietaria REDMAGIC OS che è arrivata alla versione 9.5, ma mantiene parecchi errori di traduzione e diverse parti che non sono state proprio localizzate in italiano, offre un design che appare decisamente superato e in generale non garantisce quei livelli di completezza e affidabilità che oramai ogni operatore del settore riesce a proporre con le proprie UI. Non manca un discreto carico di bloatware preinstallato di cui avremmo fatto volentieri a meno. Anche nel caso di REDMAGIC Nova Gaming Tablet tocca poi sottolineare l'antipatica tendenza dell'azienda cinese a non comunicare nulla circa un supporto software che rimane una grande incognita, ma sul quale non ci sentiamo di essere troppo fiduciosi.

Conclusioni Prezzo 499 € / 649 € Multiplayer.it 8.0 REDMAGIC Nova Gaming Tablet è un degno "fratello maggiore" degli smartphone dell'azienda cinese, dai quali eredita l'ottimo rapporto qualità/prezzo: il dispositivo lato hardware è infatti in tutto e per tutto un tablet di primissima fascia, ma proposto a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle dei flagship del settore. A guardare bene qualche rinuncia c'è (su tutte un display IPS LCD non al livello degli AMOLED dei primi della classe) e bisogna comunque fare i conti con un software che è senza dubbio l'anello debole del pacchetto, a causa della modestia della UI e per le prospettive di supporto che non sembrano molto incoraggianti. REDMAGIC Nova Gaming Tablet rimane comunque un dispositivo che è un unicum nel segmento e che per gli appassionati di videogiochi offre davvero tanto per quello che costa.