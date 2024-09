Death Stranding 2: On the Beach è completo al 30-40% dice Kojima, ma punta comunque all'uscita nel 2025

Una percentuale del 30-40% sembra piuttosto distante dalla completezza, eppure Hideo Kojima sembra essere alquanto fiducioso sul fatto di mantenere la promessa di lanciare Death Stranding 2: On the Beach nel corso del 2025 su PS5 e PC.

La data di uscita precisa continua a rimanere ignota al pubblico, ma sembra che Kojima Productions l'abbia già fissata , in attesa di annunciarla in un secondo momento. Considerando la sicurezza di lanciare il gioco l'anno prossimo, lo stato di completamento dichiarato può però sollevare degli interrogativi.

Durante la lunga presentazione di Death Stranding 2: On the Beach nel corso del Tokyo Game Show 2024, Hideo Kojima ha avuto modo anche di parlare dello stato di completamento del gioco, affermando che, al momento, si trova a circa il 30-40%, ma mantenendo comunque l'idea di lanciarlo in forma completa nel 2025 .

Diverse interpretazioni della percentuale?

In effetti, la questione potrebbe avere diverse sfumature: se la percentuale indicata rappresenta la quantità di elementi definitivamente fissati e quindi sostanzialmente pronti, è possibile che un altro anno di lavoro (più o meno) possa bastare a raggiungere il completamento.

Fragile in Death Stranding 2: On the Beach

In ogni caso, per ora ci possiamo solo affidare alle parole di Kojima, considerando anche che dalla lunghissima presentazione al TGS 2024, durata ben 90 minuti, non sono poi emersi moltissimi elementi di gameplay.

Come abbiamo riferito riportando il video della presentazione di Death Stranding 2: On the Beach al TGS 2024, l'evento speciale è servito soprattutto a presentare personaggi e interpreti del nuovo gioco, oltre ad alcune peculiari caratteristiche del gameplay come la sessione di foto che, a quanto pare, avrà riflessi anche nell'andamento del gioco.