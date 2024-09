Broken Arrow rinviato, ecco quando potremo giocarci

L'editore Slitherine e lo studio di sviluppo Steel Balalaika hanno annunciato che la data di uscita di Broken Arrow , originariamente prevista per il 2024, è stata posticipata al 2025 . Insomma, un altro gioco che non ce la farà ad arrivare nel corso dell'anno e che potremo giocare l'anno prossimo. Poco male, visto l'alto numero di uscite delle prossime settimane.

I motivi del rinvio

Marco Alessandro Minoli, Direttore Editoriale, ha dichiarato in merito: "Il gioco non uscirà quest'anno come previsto, ma abbiamo ritenuto necessario prendere questa decisione, motivata dal nostro desiderio di soddisfare completamente le aspettative della nostra community, di assicurarci che Broken Arrow sia il miglior gioco del suo genere e che offra un'esperienza impeccabile ai giocatori.

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo dovuto eseguire test più approfonditi e iterare per migliorare il codice. Non vogliamo sottovalutare alcun problema potenziale e preferiamo aspettare piuttosto che rischiare di deludere qualcuno al lancio. Il team di sviluppo ha lavorato duramente e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa c'è di nuovo".

Per Slitherine è chiaro che molti rimarranno delusi dalla novità, ma fortunatamente ci sono anche delle buone notizie: è in arrivo una nuova Open Beta multiplayer. Sarà disponibile per tutti dal 12 novembre. Inoltre, a ottobre saranno pubblicato dei diari settimanali sulla pagina Steam che parleranno delle ultime novità e mostreranno i contenuti disponibili nella beta.

Inoltre, a dicembre ci sarà un importante annuncio relativo al gioco, di cui vi abbiamo parlato in un provato e di cui sicuramente vi riparleremo. Editore e sviluppatore ritengono che la pazienza dei giocatori sarà ripagata, perché considerano il gioco fantastico.