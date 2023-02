Broken Arrow, il provato di uno strategico in tempo reale hardcore

Lo Steam Next Fest ci ha permesso di provare molte demo interessanti. Una di queste ci ha fatto particolarmente male, in senso positivo, tanto che abbiamo voluto parlarne. Quando si parla di strategici in tempo reale solitamente vengono in mente i giochi alla Dune 2, ma in realtà il genere si è evoluto in diverse direzioni nel corso degli anni. Una di queste è la branca più simulativa, in cui si cerca di ricreare delle scenari di guerra plausibili e in cui bisogna impiegare delle tattiche di combattimento reali per avere la meglio. Quindi niente ammucchiamento di truppe per soverchiare il nemico in una serie di prove di forza, ma mosse studiate per sfruttare al meglio le unità disponibili, tenendo conto della morfologia del campo di battagli.

La demo

Broken Arrow punta al realismo

La demo è abbastanza breve, visto che è formata da una sola missione, ma è decisamente indicativa di ciò che si propone di essere Broken Arrow. Intanto vi segnaliamo la mancanza di un tutorial, che per un titolo così complesso potrebbe essere un problema, soprattutto se non avete mai provato niente di simile. Sicuramente nella versione finale ci sarà, quindi non preoccupatevi. Quindi buttiamoci a capofitto in questa ennesima messa in gioco del conflitto tra Russia e Stati Uniti, che in realtà hanno combattuto più sui campi di battagli virtuali che in quelli reali. Avviata la missione ci viene presentato un breve briefing della stessa, in cui ci vengono mostrati i nostri obiettivi. Sostanzialmente dobbiamo sgombrare la strada alle nostre navi distruggendo due postazioni di difesa costiere.

La mappa non sembra grandissima, ma presto scopriremo che si progredisce con grande lentezza, anche perché ogni tentativo di accelerare i tempi viene immancabilmente soppresso nel sangue (il nostro). Abbiamo poche truppe a disposizione e un'idea delle forze nemiche decisamente vaga (vengono visualizzate solo le unità effettivamente nel campo visivo delle nostre). Per prima cosa dobbiamo eliminare un carro armato. Noi siamo in tanti e lui è da solo, cosa può andare storto? Quindi selezioniamo tutte le nostre truppe e lo attacchiamo... finendo spazzati via. Il carro armato non sono distrugge con poche cannonate tutti i nostri mezzi di trasporto, ma è supportato da altre unità corazzate che pattugliano la zona e che non avevamo visto. Siamo per le strade di una cittadina marittima piena di palazzi residenziali e nascondersi non è poi così difficile. Va bene, abbiamo capito che Broken Arrow non è un normale RTS e che agire troppo avventatamente non porta da nessuna parte. Ricominciamo.