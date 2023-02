Elden Ring: giocatore riesce nell'impresa di battere un boss... dopo sei mesi di tentativi

Un giocatore è riuscito a battere un boss di Elden Ring dopo ben sei mesi di tentativi andati a vuoto. A raccontarlo è stato egli stesso su Reddit, con una certa soddisfazione per essere finalmente riuscito ad andare avanti.

Attenzione, perché da qui in poi daremo qualche anticipazione su Elden Ring. Se non volete averne, non leggete oltre.

Il giocatore in questione si chiama Bandit_Ke1th e il boss che lo ha tenuto al palo per sei mesi è stato Maliketh, The Black Blade.

Bandit_Ke1th: "Dopo essere stato bloccato per sei mesi e aver disinstallato il gioco per due volte perché non riuscito a batterlo, ho finalmente sconfitto Black Blade. Sono così soddisfatto."

Guardando l'immagine che ha pubblicato a corredo del post, molti giocatori hanno notato come la sua barra della salute fosse decisamente ridotta per quella fase di gioco, come se avesse ignorato completamente Vigor salendo di livello.

Maliketh è uno degli ultimi boss e probabilmente è tarato per una barra della salute più grossa, per così dire. Comunque sia, tutto è bene quel che finisce bene e speriamo che a questo punto Bandit_Ke1th riesca a finire Elden Ring senza doversi fermare per altri sei mesi.