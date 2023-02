Twitch: streamer di Valorant sconvolta da dei proiettili vaganti che hanno colpito casa sua

L'8 febbraio la streamer Twitch BlessX, dedita a Valorant, è rimasta sconvolta da alcuni proiettili vaganti che sono finiti contro casa sua, mentre era in live stream. Era l'8 febbraio 2023 e la nostra stava parlando con un amico nella lobby dei titolo di Riot Games, quando ha sentito dei forti rumori provenire dall'esterno della sua abitazione, riconosciuti subito come quelli di una sparatoria.

La sparatoria è durata qualche secondo e durante lo stream si possono udire distintamente i suoni degli spari. BlessX è rimasta visibilmente scossa dall'accaduto, immobilizzata dalla paura davanti al suo computer e con le mani tremolanti per lo spavento. Intanto dalla chat vocale del gioco il suo amico stava provando a consolarla. Finiti gli spari, la nostra ha preso il telefono e ha chiamato la polizia, per riportare il fatto. BlessX ha impiegato circa dieci minuti a riprendersi dallo spavento, senza quasi riuscire a parlare nel microfono. La chat le ha quindi consigliato di interrompere lo streaming per riposarsi, ma lei ha continuato, andando avanti per altre nove ore a giocare a Valorant.