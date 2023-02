Hogwarts Legacy contro Red Dead Redemption 2: video confronta il modo di mangiare dei PNG

Lo youtuber Dirty Tyler ha pubblicato un breve video in cui ha messo a confronto il modo di mangiare dei PNG di Red Dead Redemption 2 con quelli di Hogwarts Legacy. Si tratta ovviamente di una comparativa senza pretese, atta solo a mostrare come il livello di dettaglio del gioco di Rockstar Games sia ancora insuperato.

Nel filmato, che dura circa trenta secondi, possiamo quindi vedere alcuni PNG di Red Dead Redemption 2 che, educatamente seduti a un tavolino, tagliano e afferrano il cibo in modo realistico, consumandolo pezzo per pezzo; quindi si passa a quelli di Hogwarts Legacy che, invece, mangiano in modo molto più astratto, per così dire. Ossia, sembrano afferrare qualcosa dai loro piatti, ma in realtà non prendono nulla.

Naturalmente non è il modo di mangiare dei PNG a determinare la bellezza o meno di un gioco. In questo caso, più che altro, ci dice quanto Red Dead Redemption 2 sia una produzione colossale, in cui gli sviluppatori si sono potuti permettere di curare simili dettagli.

Per il resto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato appena lanciato, configurandosi come un enorme successo su PC e console, ma tirandosi dietro anche una lunga scia polemica.