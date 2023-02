Sonic Frontiers: il primo aggiornamento maggiore è quasi pronto

Il primo aggiornamento maggiore di Sonic Frontiers è quasi pronto e a breve SEGA fornirà informazioni in merito. A dirlo è stato il director del gioco, Morio Kishimoto, che ne ha parlato su Twitter, dove recentemente è molto attivo, parlando di vendite, delle reazioni dei fan e di molti altri argomenti relativi al gioco.

Kishimoto: "Ci scusiamo per avervi fatto attendere per l'aggiornamento. La produzione della prima serie è al suo climax. Sono sicuro che vi piacerà. Vi chiediamo solo di attendere un altro po'."

SEGA ha promesso almeno tre aggiornamenti maggiori per Sonic Frontiers e i fan giustamente si chiedono quando arriveranno, quantomeno il primo. Per ora non ci sono date di lancio annunciate, ma le parole del director fanno ben sperare per l'immediato futuro.

Sonic Frontiers ha venduto circa tre milioni di copie. Il gioco non è stato accolto benissimo dalla critica, ma pare essere piaciuto moltissimo ai fan di Sonic.