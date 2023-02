Sonic Frontiers, vendite a quota 2,9 milioni di copie per il gioco

Sonic Frontiers ha totalizzato vendite per ben 2,9 milioni di copie: lo ha annunciato SEGA, confermando il grande successo dell'ultima avventura con il riccio velocista nell'ambito del suo ultimo report finanziario.

Nel periodo da aprile a dicembre 2022, la casa giapponese ha fatto segnare un +14,9% per le vendite su base annuale, raggiungendo i 271 miliardi di yen. In quest'ottica Sonic Frontiers è stato il titolo di maggior spessore per l'azienda insieme a Persona 5 Royal, che come sappiamo ha venduto 3,3 milioni di copie.

Disponibile dallo scorso novembre, Sonic Frontiers ha registrato vendite per oltre 2,5 milioni di copie nel primo mese, il che significa che a quella cifra si sono aggiunte circa 400.000 unità nel giro di altre quattro settimane: una buona progressione, che lascia ben sperare per il futuro del brand.

Se avete letto la nostra recensione di Sonic Frontiers, saprete che a nostro avviso si tratta di risultati meritati per il gioco SEGA, capace dopo tanti anni e tante delusioni di rilanciare finalmente la figura della storica mascotte.