Persona 5 Royal: vendite per 3,3 milioni di copie, 8,3 milioni considerando edizioni e spin-off

Persona 5 Royal ha registrato vendite per 3,3 milioni di copie grazie alla pubblicazione del gioco su alcune nuove piattaforme (PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch) che ha aggiunto al precedente totale un ulteriore milione di unità.

Considerando però Persona 5 e tutte le sue edizioni e gli spin-off, dunque non solo Royal ma anche Dancing in Starlight e Strikers, i numeri arrivano a raggiungere gli 8,3 milioni di copie: un risultato davvero importante per un franchise che molti ancora considerano di nicchia.

Nella nostra recensione di Persona 5 Royal abbiamo ovviamente evidenziato i tantissimi pregi del gioco, in particolare relativi alla nuova versione, che aggiunge diversi contenuti di spessore, miglioramenti di quality of life e i tanto agognati sottotitoli in italiano.

Le cifre comunicate da Atlus rivelano dettagli interessanti, ad esempio che al 30 novembre la versione PS4 di Persona 5 Royal ha venduto oltre 2,3 milioni di copie, visto che il milione extra delle nuove piattaforme ha fatto raggiungere al gioco i 3,3 milioni totali.

Per quanto riguarda invece l'intera serie di Persona, attualmente le vendite hanno superato i 16,8 milioni di copie a livello internazionale.