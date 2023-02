Il Cortocircuito torna oggi: parleremo di While We Wait Here, Nintendo Direct e The Last of Us

Il Cortocircuito torna oggi alle 16.00 con una nuova puntata in cui parleremo dell'interessante avventura apocalittica While We Wait Here, ma anche del Nintendo Direct trasmesso ieri sera e della quarta puntata della serie televisiva di The Last of Us.

In studio avremo il dinamico trio composto da Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, mentre in qualità di ospiti saranno presenti in collegamento Cristian Gambadori ed Eleonora Vecchi, co-fondatori del team di sviluppo autore appunto di While We Wait Here e del precedente Ravenous Devils.

Approfitteremo dell'occasione anche per discutere con loro dello stato dello sviluppo di videogiochi in Italia, un tema sempre molto affascinante, per poi commentare rapidamente i tanti contenuti del Nintendo Direct e la quarta puntata di The Last of Us.

Insomma, ci sarà davvero parecchio di cui parlare: i giochi e gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023 ci hanno sorpreso per quantità e spessore, mentre la serie TV di The Last of Us continua a convincere grazie all'ottima scrittura e non solo.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!