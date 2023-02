Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, abbiamo provato la remaster del survival horror giapponese

Ebbene, abbiamo provato Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse in versione Steam, ed eccoci a raccontarvi le nostre sensazioni preliminari.

Basata su presupposti così affascinanti, la serie survival horror prodotta da Koei Tecmo vanta una lunga storia, ma ha incontrato lungo il tragitto diversi ostacoli che hanno impedito a determinati episodi di godere di una distribuzione internazionale. È appunto il caso di Mask of the Lunar Eclipse, al debutto assoluto in occidente grazie alla remaster in uscita su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il prossimo 9 marzo.

L'immaginario di Fatal Frame è indubbiamente potente ed evocativo, del resto le storie di fantasmi appartenenti alla tradizione folcloristica giapponese sono le più inquietanti in assoluto: montagne maledette, isole abbandonate, case infestate da spiriti che non trovano pace dopo una morte violenta e riescono ad avere un qualche conforto solo tormentando i vivi... c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Storia: orrore sull'isola

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, la protagonista esplora l'ingresso dell'hotel abbandonato

La storia di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse ci conduce sull'isola abbandonata di Rogetsu: un luogo oscuro, devastato da una catastrofe che diversi anni prima ha sterminato tutti gli abitanti e che in qualche modo è collegato al passato di un gruppo di amiche. Due di loro sono morte in circostanze misteriose, e così le tre sopravvissute decidono di tornare sul posto in cerca di risposte.

Durante la campagna ci troveremo a controllare diversi personaggi, fra cui appunto le tre ragazze di cui sopra: Madoka Tsukimori, Misaki Aso e Ruka Minazaki. Le prime due ci accompagnano nella fase iniziale del gioco, introducendo le meccaniche survival horror che i fan della serie ben conoscono (e di cui abbiamo parlato non molto tempo fa, nella recensione di Project Zero: Maiden of Black Water), ma restano anche loro intrappolate nell'orrore.

Toccherà dunque a Ruka, l'ultima rimasta, armarsi di coraggio e imbarcarsi per raggiungere l'isola, rigorosamente di notte, nel tentativo di salvare le sue amiche ancora in vita e affrontare una volta per tutte le forze oscure che pur dopo tutti questi anni stanno reclamando le loro anime. In che modo? Ricorrendo alla leggendaria Camera Obscura: una macchina fotografica in grado di imprimere l'immagine dei fantasmi su pellicola attingendo alla loro stessa energia, così da distruggerli.

L'ambientazione di Mask of the Lunar Eclipse, almeno stando ai primi capitoli, non eguaglia a nostro avviso quella del già citato Maiden of Black Water, che fra montagne maledette, antichi templi e la spaventosa figura della donna in abiti cerimoniali riusciva a costruire delle atmosfere davvero terrificanti. In questo caso gli espedienti narrativi adottati sono più tradizionali, e dopo tutti questi anni (l'originale è uscito nel 2008) appaiono inevitabilmente inflazionati.