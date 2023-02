Resident Evil, il cosplay di Jill Valentine da narga_lifestream è spettacolare

Jill Valentine torna protagonista di uno splendido cosplay, ma in questo caso la versione del personaggio è quella vista nel primo Resident Evil e narga_lifestream le ha reso omaggio in maniera eccellente, come potete vedere nelle foto qui sotto.

Come saprete, ritroveremo Jill nel film in computer grafica Resident Evil: Death Island, ma era un po' che non vedevamo l'agente STARS nella sua uniforme classica, quella che indossava appunto al debutto della serie Capcom.

Natalia è riuscita a rendere giustizia ai colori pastello e al design del costume di Jill Valentine, complice anche lo sfondo dorato, ha trovato come al solito le pose migliori per valorizzare la scaltra agente speciale, che come sappiamo svolge un ruolo di primo piano nel franchise della casa di Osaka.

Se questo cosplay di narga_lifestream vi ha incuriosito, dovreste guardare i suoi altri lavori, ad esempio Tifa Lockhart da Final Fantasy 7, 2B da NieR: Automata, Makima da Chainsaw Man e Pieck Finger da L'Attacco dei Giganti.