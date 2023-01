Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa Lockhart da narga_lifestream è pieno di fascino

Tifa Lockhart è protagonista dell'ultimo cosplay realizzato da narga_lifestream: la modella russa ha deciso di vestire i panni del celebre personaggio di Final Fantasy 7, donandole un aspetto ricco di fascino.

Si tratta in realtà della Tifa che abbiamo potuto vedere in Final Fantasy 7 Remake, per l'occasione vestita con un abito in stile DLC fanmade che aumenta il tasso di sensualità ma senza scadere nel volgare. Che ve ne pare?

Amica d'infanzia di Cloud Strife, Tifa è la proprietaria di un bar ma al contempo è anche un membro di AVALANCHE: un gruppo di ecoterroristi che si oppone allo strapotere di Shinra e desidera liberare Midgar a qualsiasi costo.

Appassionata di videogiochi, nel suo post su Instagram Natalia ha parlato di mod, chiedendo ai propri follower se le utilizzassero e dicendo di averne provata qualcuna nelle sue run con The Witcher 3: Wild Hunt prima del recente aggiornamento next-gen.