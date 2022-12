The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ora è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC

Dopo una lunga attesa da ora il The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition è disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC, sia sotto forma di patch next-gen gratuita che come versione acquistabile separatamente.

Tra le novità troviamo il ray-tracing in tempo reale per PC, le modalità Performance e Ray Tracing su PlayStation 5 e Xbox Series X e le modalità Performance e Quality su Xbox Series S, il supporto per DLSS su PC e AMD FidelityFX Super Resolution su tutte le piattaforme next-gen, tempi di caricamento più rapidi e altro ancora di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di questa semi-riedizione di The Witcher 3: Wild Hunt.

Oltre alle migliorie grafiche, sono stati aggiunti nuovi contenuti ispirati alla serie Netflix di The Witcher, mod della community e modifiche realizzate da CD Projekt RED per modernizzare il gioco. Tra queste troviamo anche una nuova telecamera, il lancio rapido dei segni, la modalità Foto e molto altro ancora.

Se non possedete una copia del gioco, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili per l'acquisto sugli store digitali le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition al prezzo di 49,99 euro, attualmente scontato a 29,99 euro. Questa edizione inoltre è disponibile già da tempo anche su Steam, GOG ed Epic Games Store per PC, nonché per le console old gen. Include le due maxi espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, oltre a 16 contenuti extra.

Anche le versioni PS4 e Xbox One di The Witcher 3: Wild Hunt oggi hanno ricevuto un update che introduce una selezione delle numerose aggiunte alla qualità della vita delle versioni current gen e i contenuti di Netflix. Maggiori dettagli al riguardo nelle note ufficiali della Patch a questo indirizzo.